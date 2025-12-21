Перед праздниками на границе Беларуси с Польшей выстроились огромные очереди из автобусов 1 21.12.2025, 15:08

Ожидание составляет около 12 часов.

12 часов ожидания: накануне праздников на белорусско-польской границе выстроились огромные очереди из автобусов. Причем как на въезд в Беларусь, так и на выезд.

И если очередь на выезд объясняется более-менее просто — многие белорусы хотят встретить Рождество в Евросоюзе — то с очередью на въезд не все так просто. С одной стороны, и здесь пассажиров стало больше. А с другой — по данным «Еврорадио», на допросы людей уводят чуть ли не целыми автобусами. И этот процесс занимает много времени.

Домой на праздники едут белорусы, которые постоянно живут в западных странах. Силовиков интересует, чем они там занимаются и на каких основаниях.

