Перед праздниками на границе Беларуси с Польшей выстроились огромные очереди из автобусов

Перед праздниками на границе Беларуси с Польшей выстроились огромные очереди из автобусов1
- 21.12.2025, 15:08
Ожидание составляет около 12 часов.
12 часов ожидания: накануне праздников на белорусско-польской границе выстроились огромные очереди из автобусов. Причем как на въезд в Беларусь, так и на выезд.
И если очередь на выезд объясняется более-менее просто — многие белорусы хотят встретить Рождество в Евросоюзе — то с очередью на въезд не все так просто. С одной стороны, и здесь пассажиров стало больше. А с другой — по данным «Еврорадио», на допросы людей уводят чуть ли не целыми автобусами. И этот процесс занимает много времени.
Домой на праздники едут белорусы, которые постоянно живут в западных странах. Силовиков интересует, чем они там занимаются и на каких основаниях.