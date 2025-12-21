Российский пропагандист устроил «явку с повинной» 1 21.12.2025, 15:12

Александр Коц

Сравнил Донбасс, разрушенный армией РФ, с Хатынью.

Кремлевский Z-военкор Александр Коц в эфире государственного радио «Комсомольская правда» сделал смелое признание. Он фактически признал, что армия РФ делает с украинскими городами и селами то, что творили гитлеровцы во Второй мировой войне, пишет «Диалог.UA».

Коц сообщил, что в последние месяцы работал на Покровском направлении, которое активно штурмует ВС РФ. И там, с его слов, в результате российского «освобождения» города и села буквально стерты в пыль.

«Едешь, и это полностью разбитые села. Стоят одни печные трубы, как мемориал в Хатыни, кладбище погибших деревень. Населенные пункты находятся именно в таком состоянии. Все снесено подчистую», - откровенно сказал Коц.

Он также подчеркнул, что во многих местах, по его оценке, уже «нечего восстанавливать».

Отдельно военкор затронул судьбу мирных жителей, оказавшихся под российской оккупацией. Россия фактически сделала их бомжами.

«Это огромное количество людей, тысячи человек, боюсь сказать десятки тысяч, но возможен и такой порядок цифр», - признал Z-военкор.

Коц перечислил ряд украинских городов и поселков, которые, по его словам, фактически уничтожены: Соледар, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, а также сотни сел, которые «просто стерты».

При этом он признал, что восстановление разрушенных населенных пунктов в планах оккупационных властей отложено на неопределенное будущее.

Коц заявил, что восстановление начнется уже после войны, которая, с его слов, неясно, когда закончится.

Очевидно, что Z-пропагандист лукавит. РФ, которая полностью забросила собственные села, не будет ничего восстанавливать. Доказательством тому является Донецк, который находится под российской оккупацией уже более 11 лет. РФ довела этот некогда современный город-миллионник до гуманитарной катастрофы, где уничтожено водоснабжение и люди вынуждены ходить в туалет в пакеты.

