BILD: Виагра может продлить жизнь рождественской елки

BILD: Виагра может продлить жизнь рождественской елки1
- 21.12.2025, 15:19
Метод имеет определенное научное обоснование.
В Германии рассказали о необычном способе продлить жизнь рождественской елки – с помощью виагры.
Об этом сообщили в одной из программ телекомпании Bayerischer Rundfunk, пишет BILD.
Как рассказал журналистам один из продавцов елочек, некоторые покупатели добавляют препарат в воду, в которую ставят дерево, надеясь, что оно дольше сохранит свежесть и не будет быстро осыпаться.
На первый взгляд такая идея выглядит шуткой, однако она имеет определенное научное обоснование.
Еще в 2023 году датские исследователи провели эксперимент, в котором сравнивали влияние виагры и аспирина на срезанные еловые ветви. О результатах исследования писал медицинский журнал Ugeskrift für Læger. Оказалось, что ветви, стоявшие в воде с силденафилом – действующим веществом Виагры, сохранялись до 36 дней и выглядели более прочными, хотя разница с другими методами была не слишком существенной.
Фармацевты, однако, относятся к таким экспериментам с иронией. В сюжете Bayerischer Rundfunk один из аптекарей отметил, что купить новую елочку гораздо дешевле, чем получать рецепт на препарат, предназначенный совсем для иных целей.