BILD: Виагра может продлить жизнь рождественской елки 1 21.12.2025, 15:19

Метод имеет определенное научное обоснование.

В Германии рассказали о необычном способе продлить жизнь рождественской елки – с помощью виагры.

Об этом сообщили в одной из программ телекомпании Bayerischer Rundfunk, пишет BILD.

Как рассказал журналистам один из продавцов елочек, некоторые покупатели добавляют препарат в воду, в которую ставят дерево, надеясь, что оно дольше сохранит свежесть и не будет быстро осыпаться.

На первый взгляд такая идея выглядит шуткой, однако она имеет определенное научное обоснование.

Еще в 2023 году датские исследователи провели эксперимент, в котором сравнивали влияние виагры и аспирина на срезанные еловые ветви. О результатах исследования писал медицинский журнал Ugeskrift für Læger. Оказалось, что ветви, стоявшие в воде с силденафилом – действующим веществом Виагры, сохранялись до 36 дней и выглядели более прочными, хотя разница с другими методами была не слишком существенной.

Фармацевты, однако, относятся к таким экспериментам с иронией. В сюжете Bayerischer Rundfunk один из аптекарей отметил, что купить новую елочку гораздо дешевле, чем получать рецепт на препарат, предназначенный совсем для иных целей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com