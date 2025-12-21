закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BILD: Виагра может продлить жизнь рождественской елки

1
  • 21.12.2025, 15:19
BILD: Виагра может продлить жизнь рождественской елки

Метод имеет определенное научное обоснование.

В Германии рассказали о необычном способе продлить жизнь рождественской елки – с помощью виагры.

Об этом сообщили в одной из программ телекомпании Bayerischer Rundfunk, пишет BILD.

Как рассказал журналистам один из продавцов елочек, некоторые покупатели добавляют препарат в воду, в которую ставят дерево, надеясь, что оно дольше сохранит свежесть и не будет быстро осыпаться.

На первый взгляд такая идея выглядит шуткой, однако она имеет определенное научное обоснование.

Еще в 2023 году датские исследователи провели эксперимент, в котором сравнивали влияние виагры и аспирина на срезанные еловые ветви. О результатах исследования писал медицинский журнал Ugeskrift für Læger. Оказалось, что ветви, стоявшие в воде с силденафилом – действующим веществом Виагры, сохранялись до 36 дней и выглядели более прочными, хотя разница с другими методами была не слишком существенной.

Фармацевты, однако, относятся к таким экспериментам с иронией. В сюжете Bayerischer Rundfunk один из аптекарей отметил, что купить новую елочку гораздо дешевле, чем получать рецепт на препарат, предназначенный совсем для иных целей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко