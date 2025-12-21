В России подозревают, что Путин тайно принял ислам 21.12.2025, 15:25

Новое заявление диктатора подогрело слухи.

Новое заявление диктатора РФ Владимира Путина, прозвучавшее 19 декабря во время «Прямой линии», сколыхнуло российских ультрапатриотов. Глава Кремля фактически поддержал практику детских браков, что формально противоречит российскому законодательству, но на деле применяется в ряде регионов, прежде всего на Северном Кавказе. Внимание на скандал обратил Dialog.UA.

«На Кавказе есть очень хорошая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Я говорил с Кадыровым, у него большая семья, надо брать с них пример», - сказал диктатор РФ.

Эти слова сразу вызвали острую реакцию в среде российских ультрапатриотов, которые давно подозревают, что Путин мог отречься от православия. Сомнения усилились еще летом 2024 года, когда во время визита в Чечню глава Кремля, осматривая новую мечеть имени пророка Исы в Грозном, демонстративно поцеловал Коран.

Слухи прокомментировал российский политтехнолог Станислав Белковский. Он допускает, что информация о тайном принятии Путиным ислама могла быть правдой. Однако эксперт усомнился в том, что глава Кремля - действительно верующий человек.

«Нарастает циркуляция слухов, что Путин якобы тайно принял ислам. А это, среди прочего, способствовало его всемерному сближению с монархиями Залива и их неформальным, но мощным лоббистом Стивеном Уиткоффом. Дескать, а чего это правитель РФ публично целовал Коран? Просто так, технически? Да, вполне возможно, что именно так. В стране РФ, где фактический главный культ - религия Мамоны, авраамические религии носят характер технического инструментария для правящих элит. Сегодня они целуют Коран, завтра - Евангелие, не все ли им равно?» - написал Белковский.

