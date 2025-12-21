Как в Беларуси купить елку в Instagram и не быть обманутым

Как в Беларуси купить елку в Instagram и не быть обманутым2
- 21.12.2025, 15:46
Мошенников можно распознать по ряду признаков.
Изначально Instagram создавался для того, чтобы пользователи делились яркими моментами своей жизни, обмениваясь частными фото и видео, пишет «Точка».
Но постепенно соцсеть стала хорошим подспорьем для наживы преступников самого разного толка.
Поскольку в соцсети сейчас рекламируется и продается все, что угодно, – от еды и детских игрушек до мебели и услуг психологов, у злоумышленников появились большие возможности. Спрос рождает предложение – по этому правилу работают и они.
В настоящее время мошенники активно предлагают товары, связанные с празднованием Рождества и Нового года. Впрочем, ничего продавать они не собираются – им нужно лишь выманить деньги у людей, а в идеале получить доступ к их банковским счетам.
На что обращать внимание при покупках в Instagram
Люди знают о том, что многие владельцы аккаунтов в Instagram накручивают себе просмотры и подписчиков, создают липовые истории, но почему-то забывают, что мошенники тоже умеют это делать.
Поэтому, выбирая товар или услугу в Instagram, в принципе бесполезно изучать отзывы покупателей и смотреть сториз, которые имеются у продавца/магазина на их страничке. Как и обращать внимание на число подписчиков.
Самое главное, о чем нужно помнить при покупках в Instagram, то, что вся деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и т.п. в Беларуси строго регламентируется.
Поэтому перед оплатой товаров, работ и услуг в этой соцсети нужно сначала изучить правовую информацию о бизнесменах.
Как проверить продавца в Instagram
Например, нужно поискать юридический адрес компании, учетный номер плательщика (УНП), данные свидетельства о госрегистрации, сканы юридических документов, сертификаты соответствия товаров и т.д.
Если этих данных нет на странице магазина в Instagram, а менеджер или продавец медлят либо вообще отказываются высылать их вам в директ или по электронной почте, рекомендуем вам покинуть эту «торговую» площадку.
В случае, если вы обнаружите или получите такие сведения о продавце, советуем их перепроверить.
В интернете есть официальные базы данных – открытые и бесплатные. Благодаря им можно убедиться, что организация или ИП, которые представлены в Instagram, и вправду зарегистрированы в нашей стране и имеют действующий статус.
Такие сведения можно сверить, например, в разделе сайта МНС или на странице Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Что еще изучать при покупках в Instagram
Помимо проверки юридических данных, нужно обратить внимание на то, приведены ли в Instagram адреса офлайн-магазинов или пункты самовывоза фирмы, особенно, если этот продавец называет себя крупным.
Конечно же, на странице простого ремесленника такой информации и быть не может.
Также необходимо провести еще одну поисковую «операцию». А именно: скопировать фотографию товара, который вы хотите купить в Instagram у конкретного продавца, и провести ее через браузер с функцией «Поиск по изображению и картинке».
Зачастую мошенники наполняют свой профиль фотографиями, украденными из настоящих онлайн-каталогов.
Не стоит делать полную предоплату в Instagram
Лжепродавцы в Instagram будут на связи с вами 24/7, пока вы не оплатите «товар». И даже любезно помогут с оформлением рассрочки/кредита на ваше имя для его оплаты.
Но как только вы проведете платеж, они исчезнут, удалив все сведения о себе – любые последующие попытки связаться с продавцом чаще всего приводят к попаданию в бан.
При этом если продавец просит вас не писать ничего в комментарии к платежу – это верный знак, что вас обманывают.
Белорусские правоохранители настоятельно советуют не перечислять деньги до получения товара и не переходить по ссылкам незнакомцев, даже для оплаты доставки.
В первую очередь, не стоит доверять продавцам в Instagram, которые требуют полной предоплаты товаров.
Помните также, что кредит, оформленный на ваше имя с «помощью» мошенников, придется выплачивать именно вам.
Как рекламируют себя мошенники в Instagram
И еще один совет: обходите стороной предложения в Instagram о продаже товаров по «самым привлекательным ценам», не верьте броским заявлениям, что это якобы «секретная распродажа» или «эксклюзивные поставки прямиком от производителя».
Людей и вправду всегда интересуют товары по низкой цене или акционные предложения. Но не ведитесь на эту удочку в Instagram, где мошенники вовсю используют рекламу.
В любом случае делайте полные скриншоты всех переписок с продавцами в Instagram, сохраняйте всю информацию о своих покупках в этой соцсети, в том числе чеки.