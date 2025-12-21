Над Черным морем появился новейший самолет-разведчик США 2 21.12.2025, 15:57

Радиус разведывательных возможностей ARTEMIS II достигает до 600 километров.

Над акваторией Черного моря работает новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер».

Согласно обнародованной информации, самолет взлетел с румынского аэродрома «Михаил Когельничану» и осуществляет разведывательную миссию над Черным морем.

Bombardier ARTEMIS II является модифицированным бизнес-джетом Challenger 650, адаптированным для дальней и высокоточной разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Самолет способен работать на больших высотах и вести разведку на значительном расстоянии.

Радиус разведывательных возможностей ARTEMIS II достигает до 600 километров. По данным мониторинга, с типичной траектории полета над Черным морем он может фиксировать работу радиолокационных станций и средств связи на территории России и временно оккупированных регионов Украины - в частности до Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона.

