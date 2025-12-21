У белорусов могут забрать мотоциклы, квадроциклы и лодки

У белорусов могут забрать мотоциклы, квадроциклы и лодки10
- 21.12.2025, 16:09
Документ подписал глава Минобороны Хренин.
Министерство обороны Беларуси утвердило постановление № 29, которым значительно расширило перечень транспорта, подлежащего передаче армии в период мобилизации или военного положения. Документ, подписанный министром обороны Виктором Хрениным, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Ключевым изменением стало включение в список мотоциклов и малых судов, подлежащих государственной регистрации. Также в перечень добавлены квадроциклы и снегоболотоходы.
Постановление обязывает государственные органы и организации всех форм собственности не только вести учёт техники, но и заранее готовить её к использованию в интересах Вооружённых сил, включая транспорт, находящийся в лизинге. Речь идёт, в том числе, о формировании комплектов запчастей, инструментов и оборудования для перевозки личного состава.
В обновлённый список техники, которая может быть изъята у граждан и организаций, входят:
легковые автомобили с полным приводом (4×4);
автобусы и грузовики всех типов — бортовые, самосвалы, рефрижераторы, фургоны;
специальные и грузопассажирские автомобили;
седельные тягачи и прицепы;
тракторы и самоходные машины;
квадроциклы, малые суда и мотоциклы.