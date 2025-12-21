У белорусов могут забрать мотоциклы, квадроциклы и лодки 10 21.12.2025, 16:09

2,922

Документ подписал глава Минобороны Хренин.

Министерство обороны Беларуси утвердило постановление № 29, которым значительно расширило перечень транспорта, подлежащего передаче армии в период мобилизации или военного положения. Документ, подписанный министром обороны Виктором Хрениным, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ключевым изменением стало включение в список мотоциклов и малых судов, подлежащих государственной регистрации. Также в перечень добавлены квадроциклы и снегоболотоходы.

Постановление обязывает государственные органы и организации всех форм собственности не только вести учёт техники, но и заранее готовить её к использованию в интересах Вооружённых сил, включая транспорт, находящийся в лизинге. Речь идёт, в том числе, о формировании комплектов запчастей, инструментов и оборудования для перевозки личного состава.

В обновлённый список техники, которая может быть изъята у граждан и организаций, входят:

легковые автомобили с полным приводом (4×4);

автобусы и грузовики всех типов — бортовые, самосвалы, рефрижераторы, фургоны;

специальные и грузопассажирские автомобили;

седельные тягачи и прицепы;

тракторы и самоходные машины;

квадроциклы, малые суда и мотоциклы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com