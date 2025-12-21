Белорусов ждет самая холодная ночь декабря
- 21.12.2025, 16:31
До -17°C.
Наступающая неделя, начиная с 22 декабря, принесёт в Беларусь настоящие зимние морозы. В Telegram-канале Nadvorie сообщили о самой холодной ночи декабря, когда температура воздуха в республике может опуститься до −17 °C.
В ночь на вторник, 23 декабря, ожидается усиление антициклона. По его восточной периферии в страну с северо-востока начнёт поступать холодный арктический воздух.
К утру на территории Брестской области температура составит около 0 °C, тогда как в Витебской области синоптики прогнозируют −8…−11 °C.
Пик похолодания придётся на ночь на среду, 24 декабря. По «самому холодному сценарию» канадской погодной модели GEM, температура воздуха составит −10…−13 °C, а на востоке и юго-востоке страны может понизиться до −14…−17 °C.