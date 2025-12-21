закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов ждет самая холодная ночь декабря

  • 21.12.2025, 16:31
Белорусов ждет самая холодная ночь декабря

До -17°C.

Наступающая неделя, начиная с 22 декабря, принесёт в Беларусь настоящие зимние морозы. В Telegram-канале Nadvorie сообщили о самой холодной ночи декабря, когда температура воздуха в республике может опуститься до −17 °C.

В ночь на вторник, 23 декабря, ожидается усиление антициклона. По его восточной периферии в страну с северо-востока начнёт поступать холодный арктический воздух.

К утру на территории Брестской области температура составит около 0 °C, тогда как в Витебской области синоптики прогнозируют −8…−11 °C.

Пик похолодания придётся на ночь на среду, 24 декабря. По «самому холодному сценарию» канадской погодной модели GEM, температура воздуха составит −10…−13 °C, а на востоке и юго-востоке страны может понизиться до −14…−17 °C.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко