Белорусов ждет самая холодная ночь декабря 21.12.2025, 16:31

До -17°C.

Наступающая неделя, начиная с 22 декабря, принесёт в Беларусь настоящие зимние морозы. В Telegram-канале Nadvorie сообщили о самой холодной ночи декабря, когда температура воздуха в республике может опуститься до −17 °C.

В ночь на вторник, 23 декабря, ожидается усиление антициклона. По его восточной периферии в страну с северо-востока начнёт поступать холодный арктический воздух.

К утру на территории Брестской области температура составит около 0 °C, тогда как в Витебской области синоптики прогнозируют −8…−11 °C.

Пик похолодания придётся на ночь на среду, 24 декабря. По «самому холодному сценарию» канадской погодной модели GEM, температура воздуха составит −10…−13 °C, а на востоке и юго-востоке страны может понизиться до −14…−17 °C.

