Путина легко можно было поставить на колени 4 Дмитрий Чернышев

21.12.2025, 16:43

Одним действием.

Все обращают внимание на те события, которые происходят после нападения России на Украину. Но не менее важно и то, какие события не происходят, хотя вполне могли бы произойти.

Россия не отключена от глобального Интернета, хотя это совсем несложно сделать — весь трафик проходит всего через несколько точек.

Война не вышла в космос — продолжает работать российский Глонасс. Не атакованы российские спутники-шпионы.

Нет массированных и успешных кибератак, которые вывели бы из строя целые отрасли российской экономики (прежде всего — всю нефтехимию и энергетику)

Помню множество разговоров о «закладках» в западных компьютерах, которые в день «Д» превратят всю вычислительную технику в груду железа. Ничего похожего не произошло.

Некоторые компании могут обнулить всю их технику на территории России хоть завтра. Например, Apple может сделать так, что все айфоны в России перестанут работать. Но они работают.

Нет перекрытия поставок в Россию многих видов оборудования. С импортом через Казахстан или Армению тоже никто серьезно не борется.

НАТО фактически проглотило множество актов необъявленной войны, которую уже давно ведет Россия — от взрывов складов боеприпасов и атак дронов до диверсий на военных заводах и уничтожения подводных кабелей. Хотя легко можно было бы перекрыть проливы и одним этим поставить Путина на колени.

Европа так и не запустила свою оборонную промышленность на полную мощность. Хотя совершенно очевидно, что за Украиной последует атака на страны Балтии. А вот резкое военное усиление НАТО сразу поставило бы крест на этих планах.

Список того, что могло случиться, но не случилось, можно продолжать очень долго. Добавлю только, что если начнется война за Тайвань, то многое из этого списка будет приведено в действие.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

