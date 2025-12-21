закрыть
21 декабря 2025
Почему это число играло особую роль в жизни и музыке Джона Леннона

  21.12.2025, 16:53
Джон Леннон

Этот символ регулярно появлялся в работах музыканта.

Джон Леннон — британский музыкант, композитор и один из основателей легендарной группы The Beatles, оказавшей огромное влияние на музыку и культуру XX века. Даже спустя десятилетия после его гибели в 1980 году интерес к личности Леннона не ослабевает, а многие детали его творчества по-прежнему вызывают споры и вопросы, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из таких загадок стало особое место числа 9 в его жизни и песнях. Этот символ регулярно появлялся в работах Леннона. Сам музыкант объяснял происхождение этого мотива без мистики. В интервью журналу Rolling Stone в 1970 году Леннон рассказывал, что повторяющаяся фраза «число девять» в его композициях была взята из тестовой записи инженера студии. Во время экспериментов с пленками и звуковыми петлями этот фрагмент показался ему забавным и органично вписался в композицию.

Со временем число 9 приобрело для Леннона и личное значение. Он родился 9 октября 1940 года и позже называл девятку своим счастливым числом. Это совпадение закрепило символ в его сознании и творчестве.

Несмотря на множество теорий и попыток найти скрытый смысл, сам Леннон относился к этому с юмором, утверждая, что всё началось с простой шутки, ставшей частью его музыкального образа.

