Девочки в Беларуси учатся больше мальчиков 21.12.2025, 17:15

Интересная статистика.

Опрос среди белорусских подростков 10-15 лет показал, что девочки в среднем на учебу тратят на 14 минут в день больше, чем мальчики. В том числе на дополнительное образование у них в среднем уходит 11 минут, тогда как у мальчиков только 5 минут, пишет «Белорусы и рынок».

Опрос проводился Белстатом при поддержке ООН с апреля 2024 по март 25 года среди 6 тыс. домашних хозяйств.

Опрос среди белорусских подростков 10-15 лет показал, что девочки в среднем на учебу тратят на 14 минут в день больше, чем мальчики. В том числе на дополнительное образование у них в среднем уходит 11 минут, тогда как у мальчиков только 5 минут.

Опрос проводился Белстатом при поддержке ООН с апреля 2024 по март 25 года среди 6 тыс. домашних хозяйств.

Взрослые белорусские женщины также учатся охотнее мужчин. В среднем белорусская женщина тратит на образование 8 минут в день, тогда как мужчина – 4 минуты в день. Средние цифры оказываются настолько малы, так как в опросе учитываютсявсе взрослые люди, в том числе не получающие на момент опроса никакого образования.

Выходные дни девочки и мальчики также проводят по-разному. Мальчики почти 3 часа в день заняты своими играми и увлечениями и еще почти 2 часа сидят в соцсетях. На прогулки и активные виды деятельности остается менее часа. У девочек же время в соцсетях на 6 минут больше, но в играх/увлечениях они сидят на час меньше мальчиков. В то же время прогулки и активная деятельность в их графике занимают на 16 минут больше времени, чем у мальчиков. Девочки почти час времени тратят на общение, тогда как мальчики – только полчаса. Физкультурой и спортом больше занимаются мальчики (40 минут против 15).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com