закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Девочки в Беларуси учатся больше мальчиков

  • 21.12.2025, 17:15
Девочки в Беларуси учатся больше мальчиков

Интересная статистика.

Опрос среди белорусских подростков 10-15 лет показал, что девочки в среднем на учебу тратят на 14 минут в день больше, чем мальчики. В том числе на дополнительное образование у них в среднем уходит 11 минут, тогда как у мальчиков только 5 минут, пишет «Белорусы и рынок».

Опрос проводился Белстатом при поддержке ООН с апреля 2024 по март 25 года среди 6 тыс. домашних хозяйств.

Опрос среди белорусских подростков 10-15 лет показал, что девочки в среднем на учебу тратят на 14 минут в день больше, чем мальчики. В том числе на дополнительное образование у них в среднем уходит 11 минут, тогда как у мальчиков только 5 минут.

Опрос проводился Белстатом при поддержке ООН с апреля 2024 по март 25 года среди 6 тыс. домашних хозяйств.

Взрослые белорусские женщины также учатся охотнее мужчин. В среднем белорусская женщина тратит на образование 8 минут в день, тогда как мужчина – 4 минуты в день. Средние цифры оказываются настолько малы, так как в опросе учитываютсявсе взрослые люди, в том числе не получающие на момент опроса никакого образования.

Выходные дни девочки и мальчики также проводят по-разному. Мальчики почти 3 часа в день заняты своими играми и увлечениями и еще почти 2 часа сидят в соцсетях. На прогулки и активные виды деятельности остается менее часа. У девочек же время в соцсетях на 6 минут больше, но в играх/увлечениях они сидят на час меньше мальчиков. В то же время прогулки и активная деятельность в их графике занимают на 16 минут больше времени, чем у мальчиков. Девочки почти час времени тратят на общение, тогда как мальчики – только полчаса. Физкультурой и спортом больше занимаются мальчики (40 минут против 15).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко