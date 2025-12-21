ВСУ ведут бои в Сумской области

ВСУ ведут бои в Сумской области1
- 21.12.2025, 17:20
- 2,886
Оккупанты зашли в село Грабское.
В Силах обороны Украины уточнили ситуацию относительно прорыва российских войск в Сумской области. Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои, заявили в воскресенье, 21 декабря, в Группировке Объединенных сил.
«Украинские защитники прилагают усилия для выбивания оккупантов на российскую территорию», — говорится в сообщении.
Военные заявили, что несмотря на информацию, которая появилась в медиапространстве, в соседнем селе Рясное россиян нет.
Ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что пересечение российскими войсками государственной границы Украины вблизи села Грабовское и принудительный вывоз более 50 гражданских людей в РФ похоже на локальную провокацию.