ВСУ ведут бои в Сумской области 1 21.12.2025, 17:20

2,886

Оккупанты зашли в село Грабское.

В Силах обороны Украины уточнили ситуацию относительно прорыва российских войск в Сумской области. Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои, заявили в воскресенье, 21 декабря, в Группировке Объединенных сил.

«Украинские защитники прилагают усилия для выбивания оккупантов на российскую территорию», — говорится в сообщении.

Военные заявили, что несмотря на информацию, которая появилась в медиапространстве, в соседнем селе Рясное россиян нет.

Ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что пересечение российскими войсками государственной границы Украины вблизи села Грабовское и принудительный вывоз более 50 гражданских людей в РФ похоже на локальную провокацию.

