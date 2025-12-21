Генсек НАТО считает, что молодежь готова защищать Европу с оружием в руках 7 21.12.2025, 17:40

Марк Рютте

Европейцы готовы за себя постоять.

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на протесты молодёжи в Германии против реформы военной службы.

Об этом он заявил в интервью Bild.

Журналисты обратили внимание Рютте на протесты немецкой молодёжи против призыва и спросили, как мотивировать новое поколение защищать свою страну.

«Вокруг этого вопроса ведётся много дискуссий. Но, глядя на Германию — как и на мою собственную страну, Нидерланды, — я вижу явное большинство, которое осознаёт угрозу и необходимость защищать свою страну», — ответил Рютте.

«Я не сомневаюсь: когда ситуация станет по-настоящему серьёзной, молодёжь будет готова взять в руки оружие. У Путина 140 миллионов жителей. У стран НАТО вместе — около одного миллиарда. Сейчас мы со всех сторон сильнее России», — добавил он.

