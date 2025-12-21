закрыть
21 декабря 2025, воскресенье
Белорусский врач сказала, вызовет ли «гонконгский» грипп новую пандемию

1
  • 21.12.2025, 17:55
  • 1,358
Белорусский врач сказала, вызовет ли «гонконгский» грипп новую пандемию

Вирус уже пришел в Беларусь.

Белорусские медики прокомментировали ситуацию с так называемым «гонконгским» гриппом и оценили вероятность новой пандемии. Как сообщили в сюжете государственного телевидения, вирус уже циркулирует на территории Беларуси.

Специалисты пояснили, что речь идёт о штамме гриппа A (H3N2), который и известен как «гонконгский». Он распространяется в стране параллельно с другими вариантами вируса. При этом врачи отмечают, что речь не идёт о принципиально новой угрозе.

«Гонконгский» грипп — это старый вирус, с которым человечество уже сталкивалось. Это не новый штамм, которого следует опасаться», — заявила заведующая лабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелёва.

По её словам, вирус H3N2 уже циркулировал в Беларуси в позапрошлом эпидсезоне.

Медики также напомнили, что наиболее эффективной защитой от гриппа остаются вакцинация, соблюдение гигиены и ношение масок, а не народные методы профилактики. Эксперты подчеркнули, что после того как уровень вакцинации населения в стране превысил 30%, в Беларуси фактически перестали фиксировать эпидемии гриппа. Ещё 15–20 лет назад в зимний период на одного врача могло приходиться до 100 пациентов в день.

«Привитые от гриппа — независимо от используемой вакцины — получили защиту в том числе и от широко обсуждаемого „гонконгского“ гриппа», — отметила профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Светлана Лукашик.

В сюжете также подчёркивается, что вирус гриппа в республике действительно циркулирует, однако эпидемические пороги по стране на данный момент не превышены.

