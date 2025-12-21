закрыть
21 декабря 2025
«Процесс запущен»

  • 21.12.2025, 18:02
«Процесс запущен»

Удары по танкерам приведут к «сворачиванию» теневого флота РФ.

Удары по танкерам «теневого флота» РФ приведут к тому, что в экипажи никто не захочет вербоваться, а в перспективе — и к сворачиванию этого флота. Об этом заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21» Павел Лакийчук в эфире «Украинского Радио».

«Когда Силы обороны Украины и наши спецслужбы применяют кинетические санкции, это влияет. До удара по танкеру в Средиземном море было подтвержденных Службой безопасности Украины три удара по танкерам в Черном море, но был еще один интересный случай, где все обвиняют украинские дроны, но мы на себя ответственность не брали — это один из турецких танкеров у берегов Сенегала», — сказал эксперт.

По его словам, судно было атаковано в море, и буквально через день компания-судовладелец заявила, что прекращает партнерство со всеми российскими контрагентами, поскольку убытки и риски, связанные с этим бизнесом, не покрываются.

«Именно на это и направлена работа по теневому флоту. Во-первых, нужно отбить желание у тех, кто хочет незаконно обогащаться, сотрудничая с кровавым российским режимом в обход санкций. Во-вторых, сократить возможности России. Удары по российским танкерам в Черном море приведут к росту страховых взносов, что невыгодно судовладельцам. В итоге в экипажи никто не захочет идти, а затем начнется сворачивание этого серого нефтетанкерного флота. Перспектива приятная, пусть и не быстрая. Но процесс уже запущен», — пояснил Лакийчук.

