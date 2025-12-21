Ученые: Вкусовые рецепторы можно «прокачать» тренировкой 21.12.2025, 18:13

Подобный механизм давно известен на примере сомелье и дегустаторов.

Ученые из Университета Тохоку показали, что способность к тонкому вкусовому восприятию блюд можно тренировать так же, как и другие сенсорные навыки. Исследование опубликовано в журнале Chemical Senses.

В эксперименте приняли участие 40 здоровых взрослых, прошедших трехдневный «тренинг восприятия сладкого вкуса». Его цель заключалась в том, чтобы улучшить способность распознавать минимальные различия в сладости.

Сначала исследователи определили индивидуальный порог чувствительности участников — минимальную концентрацию, при которой ощущается сладкий вкус, — для пяти подсластителей: глюкозы, фруктозы, сахарозы, мальтозы и лактозы. Затем добровольцам многократно предлагали растворы этих веществ в концентрациях немного ниже пороговых и просили запомнить, какой именно подсластитель они ощущают.

Уже через три дня тренировки вкусовые пороги у участников заметно снизились для всех пяти веществ, что говорит об обострении восприятия сладости. Это показывает, что вкусовая система обладает высокой пластичностью и может быстро адаптироваться под воздействием обучения.

По словам авторов, эффект связан не с изменением самих рецепторов на языке, а с формированием более точных «вкусовых воспоминаний» в мозге. Подобный механизм давно известен на примере сомелье и дегустаторов, однако ранее было неясно, возможно ли такое обучение в пределах одной вкусовой модальности, когда разные вещества активируют одни и те же рецепторы.

Полученные данные важны не только для понимания работы вкуса, но и для клинической практики. Они могут лечь в основу новых подходов к восстановлению вкусовой чувствительности, а также к коррекции возрастного снижения аппетита и нарушений восприятия вкуса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com