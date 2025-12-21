закрыть
21 декабря 2025, воскресенье
В Сан-Франциско случился массовый блэкаут

  • 21.12.2025, 18:26
  • 1,054
В Сан-Франциско случился массовый блэкаут

Без света остались 130 тысяч домов.

В американском Сан-Франциско 20 декабря произошло масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло около 130 тыс. потребителей, сообщил главный поставщик электроэнергии и газа для Северной Калифорнии Pacific Gas & Electric в социальной сети X, пишет Reuters.

«Сейчас мы работаем над устранением крупного отключения электроэнергии в Сан-Франциско, которое коснулось примерно 130 тыс. клиентов. Мы стабилизировали сеть и пока не ожидаем дополнительных отключений», — заявили в компании.

Впоследствии компания добавила, что бригады восстановили электроснабжение около 95 тыс. клиентов, а оставшиеся 35 тыс., как ожидается, будут подключены в ближайшее время.

«Мы будем продолжать работать в течение ночи, и по завершении необходимых проверок безопасности мы возобновим работу ещё большего количества клиентов», — говорится в сообщении.

