В Сан-Франциско случился массовый блэкаут 3 21.12.2025, 18:26

1,054

Без света остались 130 тысяч домов.

В американском Сан-Франциско 20 декабря произошло масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло около 130 тыс. потребителей, сообщил главный поставщик электроэнергии и газа для Северной Калифорнии Pacific Gas & Electric в социальной сети X, пишет Reuters.

«Сейчас мы работаем над устранением крупного отключения электроэнергии в Сан-Франциско, которое коснулось примерно 130 тыс. клиентов. Мы стабилизировали сеть и пока не ожидаем дополнительных отключений», — заявили в компании.

Впоследствии компания добавила, что бригады восстановили электроснабжение около 95 тыс. клиентов, а оставшиеся 35 тыс., как ожидается, будут подключены в ближайшее время.

«Мы будем продолжать работать в течение ночи, и по завершении необходимых проверок безопасности мы возобновим работу ещё большего количества клиентов», — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com