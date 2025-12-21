Как в минском ТЦ появилась Снежная королева 21.12.2025, 18:36

Видеофакт.

В этом сезоне Galleria Minsk впечатлила посетителей праздничной инсталляцией: 23-метровая Снежная королева на ледяном троне, маленький Кай, собирающий слово «Вечность», и смелая Герда, мчащаяся на олене, чтобы спасти его. Торговый центр приоткрыл занавес и показал, как создавалась эта грандиозная композиция.

