закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Подмосковье перевернулась лодка с двоюродным зятем Путина и экс-главой ОПГ

1
  • 21.12.2025, 18:43
  • 1,976
В Подмосковье перевернулась лодка с двоюродным зятем Путина и экс-главой ОПГ
Виктор Аверин

Есть погибший.

Один из бывших лидеров Солнцевской ОПГ Виктор Аверин погиб после того, как в яхт-клубе в Мытищах перевернулась лодка, сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы. Среди шести человек, которые находились на ее борту, оказался муж двоюродной сестры Владимира Путина и отец гендиректора «РусГидро» Виктор Хмарин-старший, пишет «Агентство».

Первым о возможной гибели Аверина поздно вечером в субботу сообщил телеграм-канал 112. В посте говорилось, что в подмосковном яхт-клубе в Мытищах перевернулась лодка, в которой были Аверин и еще четверо человек. Ту же информацию позднее со ссылкой на информированный источник опубликовали «Известия».

Позднее телеграм-канал Mash подтвердил гибель Аверина со ссылкой на его жену и уточнил, что в лодке находились шесть человек — пять мужчин и одна женщина. Пятеро из них смогли выбраться из воды и на аэросанях добрались до берега. Происшествие случилось в акватории яхт-клуба «Адмирал», написал Mash.

Днем в воскресенье «Известия» написали, что в лодке находился и Хмарин. По информации «112», Хмарин получил переохлаждение и ушибы. Также канал уточнил, что вместе с Авериным и Хмариным на лодке находились адвокат Виктор Перекатов, бизнесмен Шамистан Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова.

Канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что Аверин с Хмариным поехали осматривать участок леса, который недавно купил Аверин. Они выехали из московского яхт-клуба «Рояль» в сторону поселка Пестово на аэролодке «Север». Согласно посту канала, управлял ей погибший. Как пишет «ВЧК-ОГПУ», следствие рассматривает две версии, и обе выглядят как несчастный случай — или лодка развернулась и зацепилась за лед, после чего опрокинулась, или ее занесло при выходе на лед, который после этого проломился.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко