В Подмосковье перевернулась лодка с двоюродным зятем Путина и экс-главой ОПГ 1 21.12.2025, 18:43

1,976

Виктор Аверин

Есть погибший.

Один из бывших лидеров Солнцевской ОПГ Виктор Аверин погиб после того, как в яхт-клубе в Мытищах перевернулась лодка, сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы. Среди шести человек, которые находились на ее борту, оказался муж двоюродной сестры Владимира Путина и отец гендиректора «РусГидро» Виктор Хмарин-старший, пишет «Агентство».

Первым о возможной гибели Аверина поздно вечером в субботу сообщил телеграм-канал 112. В посте говорилось, что в подмосковном яхт-клубе в Мытищах перевернулась лодка, в которой были Аверин и еще четверо человек. Ту же информацию позднее со ссылкой на информированный источник опубликовали «Известия».

Позднее телеграм-канал Mash подтвердил гибель Аверина со ссылкой на его жену и уточнил, что в лодке находились шесть человек — пять мужчин и одна женщина. Пятеро из них смогли выбраться из воды и на аэросанях добрались до берега. Происшествие случилось в акватории яхт-клуба «Адмирал», написал Mash.

Днем в воскресенье «Известия» написали, что в лодке находился и Хмарин. По информации «112», Хмарин получил переохлаждение и ушибы. Также канал уточнил, что вместе с Авериным и Хмариным на лодке находились адвокат Виктор Перекатов, бизнесмен Шамистан Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова.

Канал «ВЧК-ОГПУ» написал, что Аверин с Хмариным поехали осматривать участок леса, который недавно купил Аверин. Они выехали из московского яхт-клуба «Рояль» в сторону поселка Пестово на аэролодке «Север». Согласно посту канала, управлял ей погибший. Как пишет «ВЧК-ОГПУ», следствие рассматривает две версии, и обе выглядят как несчастный случай — или лодка развернулась и зацепилась за лед, после чего опрокинулась, или ее занесло при выходе на лед, который после этого проломился.

