Ученые рассказали, как свобода меняет лабораторных мышей 2 21.12.2025, 19:16

Исследователи провели недельный эксперимент.

Мыши-участницы научных экспериментов помогают ученым добиваться сенсационных открытий. Сами животные при этом обычно проживают короткую жизнь, наполненную стрессом. Группа ученых из Корнеллского университета (США) выяснила, насколько «отпуск», проведенный в поле, улучшает самочувствие лабораторных грызунов, пишет «Нож».

Исследователи провели недельный эксперимент. Для этого им понадобился «приподнятый крестообразный лабиринт» с открытым и закрытым проходами. По данным ученых, мыши с высоким уровнем тревожности пытаются затаиться в углу, а их более стрессоустойчивые сородичи чаще перемещаются по открытым проходам.

Сперва команда поместила всех грызунов в лабиринт и наблюдала за их поведением. Далее подопытных на неделю выпустили в естественную среду — в поле, расположенное перед университетским кампусом.

После конца «отпуска» исследователи вновь запустили мышей в лабиринт. Оказалось, что все грызуны стали вести себя спокойнее.

«Мы выпустили их в дикую природу на неделю, и они вернулись к исходному уровню тревожного поведения, — пояснил Мэтью Зиппл, старший автор исследования. — Жизнь в естественной среде не только блокирует формирование первоначальной реакции страха, но и может перезапустить реакцию страха, сформировавшуюся у животных в лаборатории».

По предположению ученых, мыши стали чувствовать себя лучше из-за возможности самостоятельно принимать решения и постоянно приобретать новый опыт.

«Мы считаем, что в основе этих изменений в поведении лежит самостоятельность, — добавил Зиппл. — Под самостоятельностью я подразумеваю способность животного менять свой опыт взаимодействия с окружающей средой посредством собственного поведения».

Ученые допустили, что их выводы полезны и для людей. Они полагают, что замкнутый образ жизни может способствовать развитию тревожности у молодежи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com