закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, как свобода меняет лабораторных мышей

2
  • 21.12.2025, 19:16
Ученые рассказали, как свобода меняет лабораторных мышей

Исследователи провели недельный эксперимент.

Мыши-участницы научных экспериментов помогают ученым добиваться сенсационных открытий. Сами животные при этом обычно проживают короткую жизнь, наполненную стрессом. Группа ученых из Корнеллского университета (США) выяснила, насколько «отпуск», проведенный в поле, улучшает самочувствие лабораторных грызунов, пишет «Нож».

Исследователи провели недельный эксперимент. Для этого им понадобился «приподнятый крестообразный лабиринт» с открытым и закрытым проходами. По данным ученых, мыши с высоким уровнем тревожности пытаются затаиться в углу, а их более стрессоустойчивые сородичи чаще перемещаются по открытым проходам.

Сперва команда поместила всех грызунов в лабиринт и наблюдала за их поведением. Далее подопытных на неделю выпустили в естественную среду — в поле, расположенное перед университетским кампусом.

После конца «отпуска» исследователи вновь запустили мышей в лабиринт. Оказалось, что все грызуны стали вести себя спокойнее.

«Мы выпустили их в дикую природу на неделю, и они вернулись к исходному уровню тревожного поведения, — пояснил Мэтью Зиппл, старший автор исследования. — Жизнь в естественной среде не только блокирует формирование первоначальной реакции страха, но и может перезапустить реакцию страха, сформировавшуюся у животных в лаборатории».

По предположению ученых, мыши стали чувствовать себя лучше из-за возможности самостоятельно принимать решения и постоянно приобретать новый опыт.

«Мы считаем, что в основе этих изменений в поведении лежит самостоятельность, — добавил Зиппл. — Под самостоятельностью я подразумеваю способность животного менять свой опыт взаимодействия с окружающей средой посредством собственного поведения».

Ученые допустили, что их выводы полезны и для людей. Они полагают, что замкнутый образ жизни может способствовать развитию тревожности у молодежи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко