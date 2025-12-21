В каких местах Беларуси находят самые ценные клады 21.12.2025, 19:37

иллюстративное фото

Сокровища находили даже в центре Минска.

На днях дайверы обнаружили на дне Днепра под Оршей россыпь византийских монет, что дало повод в очередной раз вспомнить о том, что Беларусь - страна кладов. Сколько их хранит земля и вода страны, не знает никто. Но то, что их находили столетиями, - факт, как и то, что в ближайшее время эти чудеса точно не закончатся, пишет «Комсомолка».

Сейчас на дне реки Днепр нашли семь выпуклых византийских монет времен императора Алексея I Комнина, которые датируются периодом между 1092 и 1118 годами.

Историк Иван Спирин объяснил, что эти монеты, или скифаты, были сделаны из лаганистой бронзы. А такая монета должна быть биллонной, то есть состоять из меди и серебра. Тщательный анализ должен дать ответ фальшивые это деньги или нет. Но, как говорят историки, обнаружить фальшивки, которым почти 1000 лет, интригующий поворот. Такая находка даже может быть интересней подлинника.

Земля Беларуси - сейф с закопанными сокровищами

Находка на дне Днепра напомнила нам о том, как раньше находили сокровища в Беларуси. Счет только известных кладов идет на тысячи, а сколько их откопали инкогнито… Почему так много? Ответ очевиден: в лихие времена ценности можно было доверить только земле. Нередко хозяева по разным причинам уже не могли вернуться за своими горшочками и сундучками, оставляя их счастливчикам из будущего.

Именитый белорусский историк, основатель нумизматической школы Беларуси Валентин Рябцевич в книге «О чем рассказывают монеты» писал со знанием дела:

«Земля Беларуси - своеобразный сейф, который, к счастью, довольно щедро открывает свои дверцы. «Кладовой сезон» республики, приходящейся в основном на период наиболее интенсивных земляных работ, весну - осень, ежегодно дает в целом стабильный урожай - не менее десяти кладов и многие сотни находок единичных монет».

Книга вышла в свет в 1977 году, а в последующие десятилетия, в подтверждение слов Рябцевича, продолжали находили монеты и ценные изделия, которые по своей значимости подвинули в верхушке рейтинга сокровища известные на тот момент Валентину Наумовичу.

«Разрыл немного землю. Ящик. Большой ящик. Набит серебряными вещами…»

Самый яркий тому пример минский клад, найденный 4 августа 1988 года на углу нынешних улиц Володарского и Городской вал. Сейчас на этом месте находится сквер имени Адама Мицкевича. Окрещенный последним крупным кладом СССР, он был настолько огромным и ослепительным по своему великолепию, что ему был посвящен отдельно изданный альбом с иллюстрациями.

Нашли его буднично. Экскаваторщик Л.И. Блатун во время прокладки теплотрассы неожиданно заметил блеснувший на солнце предмет:

- Смотрю, из ковша выскользнул бокал, - рассказывал экскаваторщик. - Поднял. Серебро. Разрыл немного землю. Ящик. Большой ящик. Набит серебряными вещами…».

Кто не мечтал о таком?! Воткнуть в землю лопату и услышать, как черенок звонко удариться о крышку сундука с сокровищами!

И пусть на сей раз это была не лопата, а ковш, а сундук больше по форме напоминал гроб. Главное - то, что внутри. Когда подвели итоги, оказалось, что обнаружили 547 предметов. Чего только там не было!

Сотни российских и германских монет конца ХIХ - начала ХХ веков, в том числе золотые червонцы, медали, золотые и серебряные подсвечники, подносы, конфетницы, кружки… Были и уникальные вещи: шкатулка ХVIII века, подаренная княжне Екатерине - дочери грузинского поэта Александра Чавчавадзе.

Самая ранняя находка - шведская кружка 1693 года, на которой размещен медальон шведского короля Карла Х Густава. Из сотен изделий, многие из которых были произведением искусства, можно было создать отдельную экспозицию музея, что после и сделали. Клад тогда оценили, ну очень скромно, в 32 тысячи советских рублей - в две новые «Волги».

Историки полагают, что спрятан клад в период с 1917 по 1921 год - то есть в те нестабильные времена, когда власть в Минске не раз менялась.

