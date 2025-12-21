Генсек НАТО: Страны Европы готовы направить войска в Украину 1 21.12.2025, 19:38

Марк Рютте

Следующая атака станет для Путина фатальной.

Сейчас мы переживаем самое опасное время со времен окончания Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, союзники стремятся обеспечить, чтобы после заключения мирного соглашения Украина больше никогда не подвергалась нападению со стороны России.

«Путин должен понять, что новая атака для него будет фатальной. Для этого существуют три уровня», — отметил он в интервью Bild.

Первый уровень — это Вооружённые силы Украины. По словам Рютте, они должны находиться в отличной форме. Сейчас украинская армия совершает невозможное, но она должна быть способна защитить страну и после окончания войны или в период длительного перемирия.

Второй уровень — «Коалиция желающих», возглавляемая Францией и Великобританией при участии Германии и других стран. Эта коалиция предоставит все необходимое в дополнение к ВСУ, чтобы Путин не осмелился снова напасть.

Третий уровень — США. Сейчас союзники и Украина работают над тем, чтобы объединить эти три элемента — украинскую армию, «Коалицию желающих» и вклад США — таким образом, чтобы Путин ясно понял: Украина больше никогда не будет лёгкой мишенью.

Одним из ключевых аспектов является возможность отправки европейских миротворцев в Украину после перемирия, если Россия вновь попытается напасть. «Могу сказать, что некоторые европейские страны дали сигнал: если будет нужно, они готовы участвовать живой силой. В настоящий момент прорабатывается концепция «Коалиции желающих»: как будет организовано размещение войск, что будет происходить на суше, море и в воздухе. Все эти элементы сейчас тщательно разрабатываются», — подчеркнул Рютте.

