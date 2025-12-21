закрыть
Макрон подтвердил планы строительства нового авианосца

  • 21.12.2025, 20:04
Макрон подтвердил планы строительства нового авианосца
Эмманюэль Макрон

Он должен заменить устаревший «Шарль де Голль».

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил планы строительства нового, более крупного и современного авианосца, который должен заменить устаревший «Шарль де Голль» и укрепить статус страны как морской державы.

Об этом пишет «Европейская правда».

Макрон, впервые озвучивший эти планы ещё в 2020 году, выступил перед военными на французской базе в Абу-Даби, расположенной вблизи Ормузского пролива — стратегически важного узла мировых нефтяных потоков.

«Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе», — заявил Макрон, добавив, что проект станет стимулом для промышленной базы Франции, в частности для малого и среднего бизнеса.

Министр вооружённых сил Катрин Вотрен сообщила в соцсети X, что новое судно планируется ввести в эксплуатацию в 2038 году — примерно тогда, когда «Шарль де Голль» должен «выйти на пенсию».

Напомним, действующий авианосец начал службу в 2001 году, спустя 15 лет после размещения заказа.

