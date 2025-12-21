Украинская разведка: Россияне будут встречать Новый год в режиме жесткой экономии 1 21.12.2025, 20:20

Из-за роста цен.

В России подготовка к новогодним праздникам проходит на фоне заметного снижения потребительской активности. Из-за роста цен россияне вынуждены всё жёстче экономить на праздничных расходах.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Фиксируется общий тренд на жёсткую экономию: россияне всё чаще отказываются от лишних трат и ограничиваются минимальным набором товаров и услуг. Средний бюджет на празднование 2026 года составляет около 14 тысяч рублей, что почти вдвое меньше сумм, которые планировались на встречу 2025 года», — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что такая динамика связана с ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг и одежды.

Изменения коснулись и традиционного новогоднего стола: россияне всё чаще отказываются от деликатесов, стараясь избежать крупных расходов. Праздничное меню, по данным СВРУ, всё чаще состоит из простых и ранее доступных продуктов.

Также в РФ растёт интерес к более дешёвым форматам отдыха. Вместо зарубежных поездок россияне предпочитают арендовать загородные дома внутри страны, нередко объединяясь в большие компании, чтобы разделить расходы.

Снижение спроса ощущает и рынок праздничных услуг. Организаторы мероприятий, ведущие и рестораны сообщают о сокращении количества заказов и отсутствии дорогих запросов. При этом средний чек на организацию праздников вырос, а спрос на такие услуги снизился примерно на тот же процент, что свидетельствует об осторожном поведении потребителей.

На фоне общей экономии фиксируются и негативные социальные тенденции. По данным статистики, уровень смертности в России во время новогодних праздников увеличивается в среднем на 24%, достигая пика в новогоднюю ночь и на Рождество.

«Только 1 января по всей стране умирает около двух тысяч человек. Основными причинами остаются злоупотребление алкоголем, переедание, а также резкий рост числа несчастных случаев — травм, ДТП и бытовых конфликтов. Отдельной проблемой остаётся всплеск самоубийств, особенно среди людей, проводящих длительные праздничные выходные в одиночестве и в состоянии депрессии», — отметили в СВРУ.

