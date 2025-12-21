закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Румынии нашли неизвестный дрон

  • 21.12.2025, 20:42
В Румынии нашли неизвестный дрон

К нему был прикреплен парашют.

В Румынии в районе села Лерешти в уезде Аргеш в лесистой местности нашли беспилотник с прикрепленным «самодельным устройством». Об этом пишет News.ro в воскресенье, 21 декабря.

Как отмечается в материале, дрон обнаружил мужчина на горе Стримту во время охоты.

По данным источников News.ro, к беспилотнику, ширина которого достигает двух метров, был прикрыт парашют. Само устройство осталось неповрежденным.

Предварительно, как отметили источники новостного агентства, дрон не гражданский. В то же время, как отметили представители Европола, неизвестно, имеет ли этот беспилотник какое-то отношение к войне России против Украины. Известно лишь то, что он не использовался военными с базы НАТО в этом районе, отметили правоохранители.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко