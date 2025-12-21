В Румынии нашли неизвестный дрон
- 21.12.2025, 20:42
К нему был прикреплен парашют.
В Румынии в районе села Лерешти в уезде Аргеш в лесистой местности нашли беспилотник с прикрепленным «самодельным устройством». Об этом пишет News.ro в воскресенье, 21 декабря.
Как отмечается в материале, дрон обнаружил мужчина на горе Стримту во время охоты.
По данным источников News.ro, к беспилотнику, ширина которого достигает двух метров, был прикрыт парашют. Само устройство осталось неповрежденным.
Предварительно, как отметили источники новостного агентства, дрон не гражданский. В то же время, как отметили представители Европола, неизвестно, имеет ли этот беспилотник какое-то отношение к войне России против Украины. Известно лишь то, что он не использовался военными с базы НАТО в этом районе, отметили правоохранители.