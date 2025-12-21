закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский танкер «Валерий Горчаков» идет на дно: новые фото

2
  • 21.12.2025, 21:08
  • 3,412
Российский танкер «Валерий Горчаков» идет на дно: новые фото

Его атаковали ВСУ.

Ночью 18 декабря во время атаки ВСУ на Ростов-на-Дону был поврежден нефтеналивной танкер «Валерий Горчаков», повар и моторист погибли, пишет Astra.

Танкер начал уходить под воду — корму судна подтопило примерно до надстройки. В результате на танкере были в том числе повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар. Место удара оцепили, а сам танкер оперативно огородили бонами.

Сухогруз «Валерий Горчаков» был построен в 1969 году. В 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Танкер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. Согласно ГУР МО Украины, сухогруз в том числе заходил в порты на оккупированных территориях.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко