Российский танкер «Валерий Горчаков» идет на дно: новые фото 2 21.12.2025, 21:08

Его атаковали ВСУ.

Ночью 18 декабря во время атаки ВСУ на Ростов-на-Дону был поврежден нефтеналивной танкер «Валерий Горчаков», повар и моторист погибли, пишет Astra.

Танкер начал уходить под воду — корму судна подтопило примерно до надстройки. В результате на танкере были в том числе повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар. Место удара оцепили, а сам танкер оперативно огородили бонами.

Сухогруз «Валерий Горчаков» был построен в 1969 году. В 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Танкер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. Согласно ГУР МО Украины, сухогруз в том числе заходил в порты на оккупированных территориях.

