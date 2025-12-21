Российский танкер «Валерий Горчаков» идет на дно: новые фото

Российский танкер «Валерий Горчаков» идет на дно: новые фото2
- 21.12.2025, 21:08
- 3,412
Его атаковали ВСУ.
Ночью 18 декабря во время атаки ВСУ на Ростов-на-Дону был поврежден нефтеналивной танкер «Валерий Горчаков», повар и моторист погибли, пишет Astra.
Танкер начал уходить под воду — корму судна подтопило примерно до надстройки. В результате на танкере были в том числе повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар. Место удара оцепили, а сам танкер оперативно огородили бонами.
Сухогруз «Валерий Горчаков» был построен в 1969 году. В 2004 году его переоборудовали в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.
Танкер находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. Согласно ГУР МО Украины, сухогруз в том числе заходил в порты на оккупированных территориях.