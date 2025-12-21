Генсек НАТО оценил перспективы отстранения Путина от власти 21.12.2025, 21:50

1,558

Марк Рютте

Рютте указал на фактор Китая.

Во время интервью немецкому изданию Bild журналисты напомнили генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Владимир Путин находится у власти в России с 1999 года, и поинтересовались, удастся ли когда-нибудь «избавиться от этого диктатора». В ответ глава Альянса призвал не питать иллюзий и указал на растущую зависимость Москвы от Пекина.

«Некоторые говорят: „Если не Путин, то может прийти кто-то ещё хуже“. Я могу лишь сказать: что бы ни произошло в России, мы не должны быть наивными. НАТО — мирный и оборонительный альянс. Но мы видим глобальную связку между Китаем и Россией. Китай смотрит на Тайвань, и я убеждён, что в случае военных действий Пекин будет оказывать давление на своего младшего партнёра — Россию под руководством Путина, — чтобы она удерживала нас занятыми здесь, в Европе», — отметил Рютте.

По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина представляет дополнительный вызов для европейской безопасности. В этой связи, подчеркнул генсек НАТО, странам Европы необходимо быть максимально бдительными, увеличивать оборонные расходы, укреплять вооружённые силы и «привлекать лучших мужчин и женщин в форме, каких только можно найти».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com