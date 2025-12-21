Генсек НАТО оценил перспективы отстранения Путина от власти
21.12.2025
Рютте указал на фактор Китая.
Во время интервью немецкому изданию Bild журналисты напомнили генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Владимир Путин находится у власти в России с 1999 года, и поинтересовались, удастся ли когда-нибудь «избавиться от этого диктатора». В ответ глава Альянса призвал не питать иллюзий и указал на растущую зависимость Москвы от Пекина.
«Некоторые говорят: „Если не Путин, то может прийти кто-то ещё хуже“. Я могу лишь сказать: что бы ни произошло в России, мы не должны быть наивными. НАТО — мирный и оборонительный альянс. Но мы видим глобальную связку между Китаем и Россией. Китай смотрит на Тайвань, и я убеждён, что в случае военных действий Пекин будет оказывать давление на своего младшего партнёра — Россию под руководством Путина, — чтобы она удерживала нас занятыми здесь, в Европе», — отметил Рютте.
По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина представляет дополнительный вызов для европейской безопасности. В этой связи, подчеркнул генсек НАТО, странам Европы необходимо быть максимально бдительными, увеличивать оборонные расходы, укреплять вооружённые силы и «привлекать лучших мужчин и женщин в форме, каких только можно найти».