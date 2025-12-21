Что и почем можно найти на Комаровке 21.12.2025, 22:06

Журналисты разбирались, какие цены установились перед праздниками.

В декабре на Комаровке царит особая атмосфера: прилавки пестрят яркими красками свежей зелени, овощей и фруктов, напоминая, что зима — это очередной повод порадовать себя и близких чем-то вкусным и полезным. Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала, что интересного можно найти на рынке 21 декабря — в преддверии рождественских и новогодних праздников.

— Сейчас чаще берут мандарины, клементины, апельсины и хурму. Так каждый год происходит, ничего удивительного. У нас цены приятнее, чем в магазинах, поэтому люди закупаются с запасом, — рассказала продавец Ольга.

Посетители, соскучившиеся по ягодам, в первую очередь ищут их. И находят: традиционно даже зимой рынок щедро делится частичкой лета. Так, за килограмм голубики из Перу придется выложить 30 рублей. Клубнику продают от 65 до 77 рублей, полезную клюкву — от 9,90 рубля.

Охотно берут и свежую зелень. Например, салат и шпинат можно купить в среднем от 2−3 рублей, базилик — от 8−10 рублей, руколу и кинзу — за 3−4 рубля.

Фрукты в канун Нового года — один из самых ходовых товаров. Ананасы разных размеров предлагают купить от 9,90 до 40 рублей, яркие апельсины и хурму — от 4,50 и 3,50 рубля соответственно. Приятный ценник у любимых многими бананов — от 1,90 до 7,90 рубля. Представлены на прилавках и увесистые гроздья винограда. Те, что синего цвета и с пометкой «очень сладкий», реализуют от 3,90 рубля, популярный в 2025-м сорт «шайн мускат» — за 8,90 рубля. Стоимость других видов варьируется от 3,50 до 40 рублей. Крупные грейпфруты удастся отыскать за 5,90−15 рублей, киви — от 4,50 рубля, гранаты — от 4,70 рубля и больше, привлекательные лимоны — от 4,90 рубля. Практически все покупатели добавляют к покупкам мандарины и клементины. Их отдают от 3,50 и от 5,90 рубля соответственно.

Остается стабильно высоким спрос на яблоки и груши, причем как на отечественные, так и на привозные. Цена вполне доступная — от 3,50 до 8 и от 4,90 рубля соответственно.

Что касается овощей, то, например, за белокочанную капусту придется заплатить от 0,99 до 3 рублей, за цветную — от 6−8 рублей, брокколи в среднем продают за 9−11 рублей. Свеклу и морковь можно отыскать от 0,99 рубля за кило. Кабачки и баклажаны берут реже, да и цены на них подросли — теперь за них нужно выложить 8,90−11 и 7,90−15 рублей соответственно. Тыкву в зависимости от сорта реализуют как за 2,80 рубля, так и за 6 рублей за килограмм.

За картофель среднем нужно заплатить от 0,99 до 3 рублей за кило. Батат как альтернативный вариант встречается реже и обойдется значительно дороже — от 9 рублей.

На репчатый лук цены вполне адекватные — от 1 до 3 рублей. За салатную версию придется заплатить немного больше — от 1,99 рубля. Чеснок, как всегда, не самое дешевое удовольствие. За килограмм просят 13,99−20 рублей. Фасоль в среднем реализуют за 8−12 рублей.

На рынке цены на крупные перцы приятнее, чем в городских магазинах. Их минчане приобретают за 5,90−16,90 рубля. Несложно отыскать на стеллажах и редис. В среднем его продают от 7 рублей, но есть варианты и за 10 рублей. Остаются востребованными огурцы и помидоры. За килограмм продавцы просят от 5,90 и от 2,90 рубля соответственно. За аккуратные черри красного и оранжевого цветов — от 6,90 рубля.

Частенько покупатели отдают предпочтение и шампиньонам за 9,50−11,50 рубля.

Кроме того, появились площадки, где реализуют живые ели. За метровую красавицу придется отдать от 25 рублей.

