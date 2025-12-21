закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что и почем можно найти на Комаровке

  • 21.12.2025, 22:06
Что и почем можно найти на Комаровке

Журналисты разбирались, какие цены установились перед праздниками.

В декабре на Комаровке царит особая атмосфера: прилавки пестрят яркими красками свежей зелени, овощей и фруктов, напоминая, что зима — это очередной повод порадовать себя и близких чем-то вкусным и полезным. Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала, что интересного можно найти на рынке 21 декабря — в преддверии рождественских и новогодних праздников.

— Сейчас чаще берут мандарины, клементины, апельсины и хурму. Так каждый год происходит, ничего удивительного. У нас цены приятнее, чем в магазинах, поэтому люди закупаются с запасом, — рассказала продавец Ольга.

Посетители, соскучившиеся по ягодам, в первую очередь ищут их. И находят: традиционно даже зимой рынок щедро делится частичкой лета. Так, за килограмм голубики из Перу придется выложить 30 рублей. Клубнику продают от 65 до 77 рублей, полезную клюкву — от 9,90 рубля.

Охотно берут и свежую зелень. Например, салат и шпинат можно купить в среднем от 2−3 рублей, базилик — от 8−10 рублей, руколу и кинзу — за 3−4 рубля.

Фрукты в канун Нового года — один из самых ходовых товаров. Ананасы разных размеров предлагают купить от 9,90 до 40 рублей, яркие апельсины и хурму — от 4,50 и 3,50 рубля соответственно. Приятный ценник у любимых многими бананов — от 1,90 до 7,90 рубля. Представлены на прилавках и увесистые гроздья винограда. Те, что синего цвета и с пометкой «очень сладкий», реализуют от 3,90 рубля, популярный в 2025-м сорт «шайн мускат» — за 8,90 рубля. Стоимость других видов варьируется от 3,50 до 40 рублей. Крупные грейпфруты удастся отыскать за 5,90−15 рублей, киви — от 4,50 рубля, гранаты — от 4,70 рубля и больше, привлекательные лимоны — от 4,90 рубля. Практически все покупатели добавляют к покупкам мандарины и клементины. Их отдают от 3,50 и от 5,90 рубля соответственно.

Остается стабильно высоким спрос на яблоки и груши, причем как на отечественные, так и на привозные. Цена вполне доступная — от 3,50 до 8 и от 4,90 рубля соответственно.

Что касается овощей, то, например, за белокочанную капусту придется заплатить от 0,99 до 3 рублей, за цветную — от 6−8 рублей, брокколи в среднем продают за 9−11 рублей. Свеклу и морковь можно отыскать от 0,99 рубля за кило. Кабачки и баклажаны берут реже, да и цены на них подросли — теперь за них нужно выложить 8,90−11 и 7,90−15 рублей соответственно. Тыкву в зависимости от сорта реализуют как за 2,80 рубля, так и за 6 рублей за килограмм.

За картофель среднем нужно заплатить от 0,99 до 3 рублей за кило. Батат как альтернативный вариант встречается реже и обойдется значительно дороже — от 9 рублей.

На репчатый лук цены вполне адекватные — от 1 до 3 рублей. За салатную версию придется заплатить немного больше — от 1,99 рубля. Чеснок, как всегда, не самое дешевое удовольствие. За килограмм просят 13,99−20 рублей. Фасоль в среднем реализуют за 8−12 рублей.

На рынке цены на крупные перцы приятнее, чем в городских магазинах. Их минчане приобретают за 5,90−16,90 рубля. Несложно отыскать на стеллажах и редис. В среднем его продают от 7 рублей, но есть варианты и за 10 рублей. Остаются востребованными огурцы и помидоры. За килограмм продавцы просят от 5,90 и от 2,90 рубля соответственно. За аккуратные черри красного и оранжевого цветов — от 6,90 рубля.

Частенько покупатели отдают предпочтение и шампиньонам за 9,50−11,50 рубля.

Кроме того, появились площадки, где реализуют живые ели. За метровую красавицу придется отдать от 25 рублей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко