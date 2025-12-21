Лукашенко принялся критиковать глав стран ЕАЭС 3 21.12.2025, 22:25

3,914

Из-за «закрытия рынков».

Лукашенко, выступая 21 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета, принялся критиковать глав стран таможенного союза:

«Как бы мы тут ни говорили о положительном, они действительно есть. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе. Переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий, констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку», — сказал диктатор.

Он обратил внимание, что к «имевшимся проблемам с беспрепятственным перемещением товаров во взаимной торговле добавляются новые».

«Одностороннее закрытие национальных рынков осуществляется уже не только традиционными способами, как это у нас было раньше — запрет ввоза-вывоза или лицензирование. Для этого приспосабливаются инструменты цифровизации», — добавил Лукашенко.

