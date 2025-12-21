Китай скупает российское золото 3 21.12.2025, 22:37

1,852

Установлен рекорд.

Китай в ноябре 2025 года закупил у России золото на рекордную сумму — $961 млн, что стало крупнейшей сделкой за всю историю двусторонней торговли драгоценным металлом. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Высокие объемы поставок фиксируются второй месяц подряд: в октябре экспорт российского золота в КНР оценивался в $930 млн. Всего за первые 11 месяцев года Китай импортировал российского золота на $1,9 млрд — почти в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поставки либо отсутствовали, либо не превышали $223 млн.

Резкий рост закупок происходит на фоне активной политики Пекина по наращиванию золотых резервов и снижению зависимости от доллара. Как писала в середине ноября Financial Times, Китай в 2025 году мог приобрести золота в разы больше, чем отражено в официальной статистике. По оценкам Societe Generale, объем покупок мог достигать около 250 тонн — более трети всех приобретений, которые в этом году осуществили центробанки мира. Такие объемы, отмечает FT, могли стать одним из факторов стремительного роста цен на золото, которое с начала года подорожало примерно на 55%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com