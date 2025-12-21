закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и США обсуждают временные рамки «мирных решений»

  • 21.12.2025, 23:29
Украина и США обсуждают временные рамки «мирных решений»
Владимир Зеленский

Переговоры проходят во Флориде.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах во Флориде в эти дни украинская делегация обсуждает временные рамки «тех или иных решений» мирного урегулирования.

Об этом глава государства сказал в воскресном обращении.

Президент отметил, что в воскресенье запланированы встречи украинской и американской делегаций, в которую входят представители президента США Дональда Трампа.

«Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – подробно прорабатывают каждый пункт, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге – о возможных временных рамках тех или иных решений», – сказал президент.

Он ожидает доклад украинских переговорщиков Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко