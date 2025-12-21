Украина и США обсуждают временные рамки «мирных решений» 21.12.2025, 23:29

Владимир Зеленский

Переговоры проходят во Флориде.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах во Флориде в эти дни украинская делегация обсуждает временные рамки «тех или иных решений» мирного урегулирования.

Об этом глава государства сказал в воскресном обращении.

Президент отметил, что в воскресенье запланированы встречи украинской и американской делегаций, в которую входят представители президента США Дональда Трампа.

«Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – подробно прорабатывают каждый пункт, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге – о возможных временных рамках тех или иных решений», – сказал президент.

Он ожидает доклад украинских переговорщиков Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.

