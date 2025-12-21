Украина и США обсуждают временные рамки «мирных решений»
- 21.12.2025, 23:29
Переговоры проходят во Флориде.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах во Флориде в эти дни украинская делегация обсуждает временные рамки «тех или иных решений» мирного урегулирования.
Об этом глава государства сказал в воскресном обращении.
Президент отметил, что в воскресенье запланированы встречи украинской и американской делегаций, в которую входят представители президента США Дональда Трампа.
«Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – подробно прорабатывают каждый пункт, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге – о возможных временных рамках тех или иных решений», – сказал президент.
Он ожидает доклад украинских переговорщиков Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.