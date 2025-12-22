FT: Макрон предал Мерца 22.12.2025, 4:00

Эммануэль Макрон

Президент Франции в последний момент отказался от идеи использовать российские активы.

Франция и Германия заняли противоположные позиции по вопросу использования замороженных российских активов для поддержки Украины, что, по оценке Financial Times, стало очередным признаком ослабления франко-германского тандема в ЕС. В европейских политических кругах такое решение уже называют «предательством» со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как отмечает издание, канцлер Германии Фридрих Мерц активно продвигал идею направить около 210 млрд евро российских суверенных активов на помощь Украине. Макрон же долгое время избегал публичных комментариев и за закрытыми дверями выражал сомнения в юридической обоснованности такого шага.

В конечном итоге французский президент примкнул к Бельгии, Италии и другим странам, выступившим против использования замороженных активов РФ.

«Макрон фактически предал Мерца и понимает, что за это придется заплатить политическую цену. Однако он оказался слишком слаб, чтобы поступить иначе, и был вынужден поддержать Джорджу Мелони», — заявил на условиях анонимности высокопоставленный дипломат ЕС, осведомленный о ходе переговоров.

