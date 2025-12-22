закрыть
Ирак намерен обменивать нефть на воду

  • 22.12.2025, 5:00
Ирак намерен обменивать нефть на воду

Из-за сильной засухи.

Ирак, столкнувшийся с крупнейшим за последние десятилетия водным кризисом, договорился с Турцией о масштабном сотрудничестве в сфере водных ресурсов. Причина — резкое обмеление рек Тигр и Евфрат на фоне засухи, изменения климата, плотин выше по течению и хронических проблем с инфраструктурой, сообщает CNN.

По данным иракских властей, около 60 процентов водных ресурсов страны формируется за счет притока из Турции, однако в последние годы объемы поступающей воды значительно сократились. Ситуацию усугубляют изношенные системы водоснабжения, последствия войн и неэффективное управление. При этом более 80 процентов воды в Ираке необходимо для нужд сельского хозяйства.

В ноябре Багдад и Анкара подписали рамочное соглашение о водном сотрудничестве на миллиарды долларов. В рамках сделки турецкие компании построят в Ираке водохранилища, дамбы и другую инфраструктуру для повышения эффективности использования воды. Проекты будут финансироваться за счет доходов от экспорта иракской нефти: Ирак обязался продавать согласованный объем сырья, направляя выручку в специальный фонд.

В правительстве этой страны заявляют, что соглашение впервые закрепляет механизм гарантированного водоснабжения с учетом потребностей в сельском хозяйстве, промышленности и питьевой воде при сохранении полного суверенитета над управлением ресурсами.

На фоне кризиса, по данным ООН, более 168 тысяч человек в Ираке были вынуждены покинуть свои дома из-за засухи и экологических проблем. Тысячи фермеров отказались от сельского хозяйства из-за нехватки воды, а сельхозугодья в ряде регионов застраиваются жильем.

