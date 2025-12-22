закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 5:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Грэм призвал Трампа захватывать корабли с российской нефтью

  • 22.12.2025, 5:45
Грэм призвал Трампа захватывать корабли с российской нефтью
Линдси Грэм

Сенатор призвал действовать по венесуэльскому сценарию.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа захватывать корабли с российской нефтью, если Владимир Путин откажется вести переговоры по Украине.

Об этом сообщает NBC News.

Комментарий сенатора прозвучал на фоне того, что США уже проводят блокаду для Венесуэлы и захватывают суда с подсанкционной нефтью.

Грэм также рассчитывает на поддержку со стороны Трампа законопроекта о тарифах на покупку российской нефти и на признание России государством — спонсором терроризма.

«Если Путин скажет «нет», я надеюсь, что президент Трамп сделает следующее: подпишет мой законопроект, который поддерживают 85 соавторов, введет тарифы против стран, как Китай, покупающих дешевую российскую нефть, признает Россию государством — спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей и, что самое главное, будет изымать суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, так же, как это делается с Венесуэлой», — сказал Грэм.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко