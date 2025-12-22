Грэм призвал Трампа захватывать корабли с российской нефтью 22.12.2025, 5:45

Линдси Грэм

Сенатор призвал действовать по венесуэльскому сценарию.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа захватывать корабли с российской нефтью, если Владимир Путин откажется вести переговоры по Украине.

Об этом сообщает NBC News.

Комментарий сенатора прозвучал на фоне того, что США уже проводят блокаду для Венесуэлы и захватывают суда с подсанкционной нефтью.

Грэм также рассчитывает на поддержку со стороны Трампа законопроекта о тарифах на покупку российской нефти и на признание России государством — спонсором терроризма.

«Если Путин скажет «нет», я надеюсь, что президент Трамп сделает следующее: подпишет мой законопроект, который поддерживают 85 соавторов, введет тарифы против стран, как Китай, покупающих дешевую российскую нефть, признает Россию государством — спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей и, что самое главное, будет изымать суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, так же, как это делается с Венесуэлой», — сказал Грэм.

