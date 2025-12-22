закрыть
ВСУ ударили по кораблям россиян в Краснодарском крае

  • 22.12.2025, 8:04
  • 1,170
ВСУ ударили по кораблям россиян в Краснодарском крае
иллюстративное фото

Прогремели десять взрывов.

В ночь на понедельник, 22 декабря, в поселке Волна Краснодарского края РФ прогремели мощные взрывы. Россияне сообщают об атаке беспилотников и масштабном пожаре, пишет New Voice.

По данным оперативного штаба Краснодарского края РФ, в результате атаки беспилотников были повреждены два причала и два судна.

«На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. Сейчас продолжается активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Как сообщает российский Telegram-канал Shot, местные жители слышали по меньшей мере 10 мощных взрывов, после чего увидели зарево от пожара.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали морской порт Тамань в Краснодарском крае. Ударом повредило трубопровод на одном из терминалов, вспыхнул пожар.

