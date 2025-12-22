Доллар перед Новым годом удивит белорусов 22.12.2025, 8:12

Ждать роста?

Как и предполагалось, всю прошлую неделю обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке поднимался в цене. Но дополнительный рабочий день в субботу 20 декабря испортил всю статистику. Каких курсов валют ждать в самую короткую рабочую неделю декабря, myfin.by рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе.

Рост курса доллара был прерван

По итогам торгов в пятницу курс доллара вырос до отметки USD/BYN 2,9616. Именно в пятницу, 19 декабря, на белорусских торгах сформировался второй по величине дневной объем в 2025 году. За торговую сессию было совершено 196 сделок на общую сумму в 51,584 млн долларов США. Но в субботу, вероятно, из-за эффекта тонкого рынка, когда было совершено всего 42 сделки на общую сумму 8,689 млн долларов, курс «бакса» снизился до USD/BYN 2,9419. По итогам продленной недели курс доллара все-таки снизился на -0,22%, с начала года сохраняется изменение курса на -15,30%.

Курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю также ушел вниз, и это снижение составило -1,09%. К началу года рост курса рубля снизился до +9,39%. По итогам субботних торгов курс рубля остановился на отметке RUB/BYN 3,6632 за 100 российских рублей. Объем торгов рублем за неделю приблизился к годовым максимумам с 29 663,550 млн рублей.

На российском финансовом рынке в течение недели доминировал тренд на умеренное ослабление курса российской валюты к доллару США, и к окончанию торгов в пятницу 10 декабря курс доллара остановился на отметке USD/RUB 80,50, хотя в пятницу поднимался до локального максимума в USD/RUB 81,35. Таким образом российский рынок отработал итоги заседания Совета директоров Банка России, которое закончилось в пятницу, 19 декабря.

Поддержка российского рубля

По результатам заседания было принято решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пункта до 16,00%. Это решение Центробанка России объясняется снижающейся инфляцией (6,08% по данным на середину декабря 2025 года) и охлаждением экономики. Но сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания населения и субъектов экономики в совокупности с ростом объема кредитования не дают регулятору возможности пойти на более широкое снижение ключевой ставки. Поэтому нынешнее значение основного параметра ДКП хотя и задает направление движения вниз, но пока остается фактором поддержки российского рубля.

Вместе с тем не исключено, что по мере урегулирования внешнеполитических вопросов может разогреваться спрос на т.н. «недружественные» валюты. И это обстоятельство пусть не спешно, но набирает силу.

Быстрый рост цены серебра

На мировом финансов рынке после декабрьских заседаний основных центробанков в лице ФРС, ЕЦБ и Банка Англии продолжается тренд на рост цены защитных активов. Эксперты неоднократно обращали внимание аудитории на цену золота, к которой незаметно подключилось серебро. Последнее демонстрирует замечательную динамику роста и на прошлой неделе в пятницу, 19 декабря, отметилось новым максимумом в XAG/USD 67,680.

Буквально за полгода с июня 2025 года серебро подорожало в два раза, т.е. на 100%, ни один другой финансовый актив не показывал такого роста. И судя по тому, что фундаментальные факторы в виде растущего спроса на серебро со стороны электронной промышленности только набирают обороты, прогноз на следующий год может быть самым оптимистичным.

Прогноз на короткую неделю

До конца текущего года остается десять календарных дней, но на торговые сессии БВФБ придется только шесть. Из них на текущей неделе остается три торговых дня. Все основные факторы, которые формируют спрос и предложение на внутреннем рынке уже устоялись и при отсутствии неожиданностей обменный курс доллара США все-таки будет двигаться в сторону роста. Возможно, не так существенно, поэтому можно ожидать к длинным выходным доллар около USD/BYN 2,965. Российский рубль минимально дешевеет.

