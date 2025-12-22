Сигнал для Путина 1 Альфред Кох

22.12.2025, 8:22

4,128

Альфред Кох

Капитуляция Украины отменяется.

ЕС принял решение о выделении Украине беспроцентного кредита в 90 млрд. евро. И хотя детали этого кредита еще неизвестны, а некоторые моменты его получения еще только предстоит разработать, тем не менее даже само только это решение является важным сигналом для россиян.

Насколько можно было судить по всем предыдущим заявлениям Путина, он хоть и хорохорился, и говорил, что готов воевать сколько угодно, но все же понимал, что без западной (европейской) помощи финансовые и военные возможности Украины иссякнут к концу первого квартала следующего года. (Собственно, этого не отрицал и сам Зеленский). Наблюдая как долго и мучительно Евросоюз принимает решение о помощи Украине и тем более после отказа ЕС от использования замороженных российских активов, у Путина могло сложиться впечатление, что Украине пришел конец и теперь он может диктовать ей условия капитуляции.

Но теперь, когда решение о выделении кредита принято, горизонт украинского «конца» отодвинулся минимум на пару лет, а эта перспектива вряд ли Путина обрадует. На этом горизонте не исключено появление проблем у самих россиян и с финансированием этой войны, и с пополнением собственной армии. А это значит, что "диктовка капитуляции" отменяется, а вместо этого нужно будет двигаться к какому-то компромиссу, который будет мало похож на вожделенную капитуляцию Украины. А раз капитуляцией не пахнет, а будет какой-то обидный для всех «похабный» мир, то с новой силой встает вопрос: а нафига все это было?

И чем дальше, тем актуальнее встает этот вопрос. И этот вопрос стоит в глазах всего путинского окружения (не говоря уже о всем остальном человечестве). И рано или поздно на него придется отвечать. Если не перед людьми, то уж перед лицом Творца - точно. Этого суда не избежал еще никто. Но да хрен с ним, с Путиным. Нет смысла обсуждать логику и план действий выжившего из ума старика. Можно просто принять как аксиому, что он способен на все. Даже на абсолютно самоубийственные для него самого шаги.

Альфред Кох, «Фейсбук»

