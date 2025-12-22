закрыть
В США предложили передать Украине ракеты Tomahawk

  • 22.12.2025, 8:36
  • 1,458
В США предложили передать Украине ракеты Tomahawk

Если Путин скажет «нет».

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм, заявил что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Вашингтон должен резко усилить санкции против РФ.

В частности, в эфире телеканала NBC News он заявил о необходимости наращивания военной поддержки Украины.

Американский политик считает, что нынешние дипломатические усилия не приносят результатов, а российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложения по мирному урегулированию войны против Украины.

«Если Путин скажет «нет», нам нужно кардинально изменить план игры, включая передачу ракет Tomahawk Украине, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России. Я бы пошел ва-банк», — заявил Линдси Грэм.

Он также призвал Трампа подписать законопроект о высоких пошлинах для стран, покупающих российскую нефть, признать Россию государством — спонсором терроризма и усилить контроль над судами, перевозящими подсанкционную нефть РФ.

