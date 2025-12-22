В США предложили передать Украине ракеты Tomahawk 22.12.2025, 8:36

1,458

Если Путин скажет «нет».

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм, заявил что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Вашингтон должен резко усилить санкции против РФ.

В частности, в эфире телеканала NBC News он заявил о необходимости наращивания военной поддержки Украины.

Американский политик считает, что нынешние дипломатические усилия не приносят результатов, а российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложения по мирному урегулированию войны против Украины.

«Если Путин скажет «нет», нам нужно кардинально изменить план игры, включая передачу ракет Tomahawk Украине, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России. Я бы пошел ва-банк», — заявил Линдси Грэм.

Он также призвал Трампа подписать законопроект о высоких пошлинах для стран, покупающих российскую нефть, признать Россию государством — спонсором терроризма и усилить контроль над судами, перевозящими подсанкционную нефть РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com