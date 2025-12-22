Погода в Беларуси капризничает 22.12.2025, 8:40

Белорусов ждет дождь и мокрый снег.

22 декабря в Беларуси днем установится облачная погода с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в основном на северо-востоке страны. Ветер западных и северо-западных направлений, слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток составит от −1 до +4 °С, сообщает Белгидромет.

Прогноз по регионам:

Минск: +1…+3 °С, северо-западный ветер 4–9 м/с. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Брест: +1…+3 °С, северо-западный ветер 3–8 м/с. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Витебск: 0…+2 °С, северо-западный ветер 4–9 м/с. Облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Гомель: +1…+3 °С, северо-западный ветер 4–9 м/с. Облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки.

Гродно: +2…+4 °С, северо-западный ветер 3–8 м/с. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Могилев: 0…+2 °С, северо-западный ветер 4–9 м/с. Облачно с прояснениями, возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

