Российскую певицу Долину освистали на концерте

Российскую певицу Долину освистали на концерте2
- 22.12.2025, 8:48
- 2,504
Артистка столкнулась с хейтом.
Российская певица Лариса Долина на выступлениях после судов за квартиру столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом или же вовсе молчанием, на что обратило внимание издание «Абзац».
На опубликованных кадрах видно, что, когда артистка вышла на сцену, в зрительном зале на это практически никак не отреагировали, более того — часть публики даже начала свистеть и неодобрительно гудеть. Раздалось лишь несколько хлопков.
«Публика демонстративно игнорирует ее выступления», — пишет «Абзац». Долина 21 декабря впервые вышла на сцену после объявления решения Верховного суда по квартире, которую продала исполнительница. Она выступила на концерте «Рождество Григория Лепса».