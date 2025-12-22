В Москве взорвался автомобиль 22.12.2025, 8:59

1,014

Под дно машины установили самодельное взрывное устройство.

В Москве в понедельник, 22 декабря, взорвался автомобиль. Водитель выжил, но получил травмы, сообщает российское издание «Медуза».

Взрыв прогремел на юге Москвы, в районе Орехово-Борисово, примерно в 06:55 по местному времени. По данным росСМИ, автомобиль Kia Sorento взорвался после того, как водитель сел в машину и проехал несколько метров. Мужчина получил ранения и контузию, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В свою очередь российские Telegram-каналы пишут, что пострадал 56-летний мужчина. Причиной взрыва якобы стало самодельное взрывное устройство, которое заложили под днищем Kia Sorento.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com