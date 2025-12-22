закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 9:09
В Москве взорвался автомобиль

  • 22.12.2025, 8:59
  • 1,014
В Москве взорвался автомобиль

Под дно машины установили самодельное взрывное устройство.

В Москве в понедельник, 22 декабря, взорвался автомобиль. Водитель выжил, но получил травмы, сообщает российское издание «Медуза».

Взрыв прогремел на юге Москвы, в районе Орехово-Борисово, примерно в 06:55 по местному времени. По данным росСМИ, автомобиль Kia Sorento взорвался после того, как водитель сел в машину и проехал несколько метров. Мужчина получил ранения и контузию, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В свою очередь российские Telegram-каналы пишут, что пострадал 56-летний мужчина. Причиной взрыва якобы стало самодельное взрывное устройство, которое заложили под днищем Kia Sorento.

