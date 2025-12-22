Появились фото и видео новых украинских крылатых ракет «Барс» 1 22.12.2025, 9:18

Она уже атаковала российских оккупантов.

Украинскую крылатую ракету «Барс», которой украинская армия уже наносит удары по российским оккупантам, впервые показали публично. Об этом 19 декабря сообщил украинский военный портал Defence Express.

Эксперты обратили внимание на сообщение в Facebook от 18 декабря музея российско-украинской войны при Национальном университете обороны Украины.

«Очень долго охотились на этого зверя. Наконец-то удачно. С помощью одного известного в широких и узких кругах бригадного генерала мы получили уникальный экспонат — БПЛА «Барс». Дрон-ракета, который системно и эффективно уничтожает вражеские тылы», — говорится в посте.

Эксперты Defence Express уточнили, что «Барс» является именно крылатой ракетой.

Издание также опубликовало видео запуска «Барса». Ракета создана по классической аэродинамической схеме: размах крыльев составляет около двух метров, хвост двухплоскостный, а реактивный двигатель размещен над фюзеляжем из композитного материала.

«Четких данных по характеристикам пока нет, кроме дальности в 700–800 км, а также понимания, что боевая часть «Барса», вероятно, составляет десятки килограммов или, в лучшем случае, около 100 кг», — отмечает издание.

По информации Defence Express, производство и применение крылатых ракет «Барс» уже приобрело массовый характер.

«Уже фиксировались случаи, когда по врагу одновременно запускали около 100 только «Барсов», — подчеркнули авторы публикации.

