22 декабря 2025, понедельник, 10:11
Израильская разведка предупредила США

  • 22.12.2025, 9:30
  • 1,750
Иран может готовить новый удар.

Израильские чиновники предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Ирана могут быть подготовкой к новому удару по Израилю, сообщает Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

По данным израильских источников, несмотря на то, что разведка фиксирует только перемещение войск в Иране, ЦАХАЛ снизил порог терпимости к рискам после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Один из источников Axios рассказал, что израильская разведка выразила опасения шесть недель назад, после того как обнаружила перемещение иранских ракет.

«Вероятность иранского нападения составляет менее 50%, но никто не готов рисковать и просто сказать, что это всего лишь учения», — сказал израильский источник.

В то же время американская разведка пока не видит признаков неизбежной атаки.

