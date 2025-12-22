Израильская разведка предупредила США
22.12.2025
Иран может готовить новый удар.
Израильские чиновники предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Ирана могут быть подготовкой к новому удару по Израилю, сообщает Axios со ссылкой на израильские и американские источники.
По данным израильских источников, несмотря на то, что разведка фиксирует только перемещение войск в Иране, ЦАХАЛ снизил порог терпимости к рискам после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
Один из источников Axios рассказал, что израильская разведка выразила опасения шесть недель назад, после того как обнаружила перемещение иранских ракет.
«Вероятность иранского нападения составляет менее 50%, но никто не готов рисковать и просто сказать, что это всего лишь учения», — сказал израильский источник.
В то же время американская разведка пока не видит признаков неизбежной атаки.