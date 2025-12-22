закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 10:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В свой последний день Никита Мелкозеров успел записать интервью

  • 22.12.2025, 10:05
В свой последний день Никита Мелкозеров успел записать интервью
Никита Мелкозеров
Фото: nashaniva.com

Гостем программы стал экс-директор «Радыё Cвобода».

Последним гостем, который дал интервью YouTube-проекту «Жизнь-малина» в последний день жизни журналиста Никиты Мелкозерова, был бывший директор «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Он рассказал изданию, как прошла их встреча.

— В субботу мы провели с Никитой Мелкозеровым четыре часа перед камерами студии на варшавской улице Aleje Ujazdowskie. Это была наша первая личная встреча, поэтому я не могу сравнивать, хуже или лучше он выглядел, но четыре непростых часа записи он отработал на одном дыхании. Точнее, на двух — мы все же сделали перерыв на кофе после первых двух часов. Никита звонил домой — там была какая-то проблема, он переживал, говорил, что спасает свою собаку, переспрашивал, как и что.

Никита выглядел как обычно на экране — красивый, крепкий молодой человек, уверенный, хорошо подготовленный. Может, лицо было бледным, глаза немного запавшими, но я не знал, то ли это от самочувствия, то ли от легкого макияжа. Да и разговор был непростой, темы — от моих книжек до «Радыё Свабода», от журналистской этики до архивов КГБ, от президента Трампа до Зенона Позняка, от Светланы Алексиевич до Крыма и политзаключенных. Вопросы были не случайные. Незадолго до этого Никита сделал целую передачу по моей последней книге «Гульня ў Освальда», приятно поразив точным знанием текста и пониманием ключевых моментов, хорошим подбором видеоряда.

Таксист перепутал адреса, и Никита вышел мне навстречу, с полкилометра мы шли вместе, довольно быстро, он взял мой чемодан (я сразу собирался ехать в аэропорт), легко поднялся по лестнице. Нас ждала его команда, и вскоре началась запись — в хорошем темпе, но непринужденная, даже без особых перебивок, модератор терпеливо давал договаривать до конца.

Напомним, в ночь на 21 декабря умер ведущий проекта «жизнь-малина» Никита Мелкозеров. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко