В свой последний день Никита Мелкозеров успел записать интервью 22.12.2025, 10:05

Никита Мелкозеров

Фото: nashaniva.com

Гостем программы стал экс-директор «Радыё Cвобода».

Последним гостем, который дал интервью YouTube-проекту «Жизнь-малина» в последний день жизни журналиста Никиты Мелкозерова, был бывший директор «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Он рассказал изданию, как прошла их встреча.

— В субботу мы провели с Никитой Мелкозеровым четыре часа перед камерами студии на варшавской улице Aleje Ujazdowskie. Это была наша первая личная встреча, поэтому я не могу сравнивать, хуже или лучше он выглядел, но четыре непростых часа записи он отработал на одном дыхании. Точнее, на двух — мы все же сделали перерыв на кофе после первых двух часов. Никита звонил домой — там была какая-то проблема, он переживал, говорил, что спасает свою собаку, переспрашивал, как и что.

Никита выглядел как обычно на экране — красивый, крепкий молодой человек, уверенный, хорошо подготовленный. Может, лицо было бледным, глаза немного запавшими, но я не знал, то ли это от самочувствия, то ли от легкого макияжа. Да и разговор был непростой, темы — от моих книжек до «Радыё Свабода», от журналистской этики до архивов КГБ, от президента Трампа до Зенона Позняка, от Светланы Алексиевич до Крыма и политзаключенных. Вопросы были не случайные. Незадолго до этого Никита сделал целую передачу по моей последней книге «Гульня ў Освальда», приятно поразив точным знанием текста и пониманием ключевых моментов, хорошим подбором видеоряда.

Таксист перепутал адреса, и Никита вышел мне навстречу, с полкилометра мы шли вместе, довольно быстро, он взял мой чемодан (я сразу собирался ехать в аэропорт), легко поднялся по лестнице. Нас ждала его команда, и вскоре началась запись — в хорошем темпе, но непринужденная, даже без особых перебивок, модератор терпеливо давал договаривать до конца.

Напомним, в ночь на 21 декабря умер ведущий проекта «жизнь-малина» Никита Мелкозеров. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.

