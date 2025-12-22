Россия вывела в Арктику все свои атомные ледоколы 22.12.2025, 10:20

4,464

Такого раньше никогда не было.

Россия впервые задействовала все восемь атомных ледоколов на арктических маршрутах — на фоне ухудшения экономической ситуации и санкционного давления. Об этом 21 декабря написал в колонке для британского издания The Telegraph Том Шарп, бывший капитан патрульного ледокола HMS Endurance.

По его словам, Россия остается единственной страной в мире, обладающей флотом атомных ледоколов. Эти суда отличаются высокой мощностью, способны проходить через особо толстые льды и имеют уникальную конструкцию, аналогов которой у западных государств нет.

Речь идет о ледоколах «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач». Помимо них, в распоряжении Москвы находится еще около 40 ледоколов с традиционными силовыми установками.

Как отмечает автор, экономика РФ, ослабленная войной против Украины и западными санкциями, испытывает серьезное давление. В этих условиях власть во главе с нелегитимным президентом Владимиром Путиным пытается удержать арктические торговые маршруты открытыми, чтобы поддерживать экспорт нефти и газа.

В публикации подчеркивается, что с наступлением декабря арктические льды стремительно утолщаются, однако России жизненно необходимы энергетические ресурсы для функционирования военной экономики. Именно поэтому Москва стремится сохранить открытым «критически важный морской доступ» к северным регионам страны.

