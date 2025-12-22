закрыть
22 декабря 2025, понедельник
В Беларусь прибудет новая партия российских истребителей

  22.12.2025, 10:28
Речь о Су-30СМ2.

В декабре 2025 года белорусские Вооруженные силы получат очередную партию истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

По его словам, такие самолеты уже поступали в армию в мае и августе текущего года, а перевооружение продолжается на постоянной основе.

«Буквально сейчас, в декабре, к нам поступит еще одна партия Су-30СМ2», — отметил Лукьянович.

Он подчеркнул, что Су-30СМ2 представляет собой модернизированную версию истребителя Су-30СМ.

Кроме того, командующий напомнил, что в 2025 году белорусская армия уже получила новые зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и ударные вертолеты Ми-35М. Также продолжаются закупки радиолокационных станций «Восток» и «Роса».

