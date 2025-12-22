закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Этот поезд ушел

  • Борис Акунин
  • 22.12.2025, 10:38
  • 2,514
Этот поезд ушел
Борис Акунин

Дороги россиян и украинцев разошлись.

Прочитал, что в Киеве решили снести памятники Булгакову и Ахматовой, переименовать какие-то улицы, названные в честь деятелей российской культуры. Прочитал и всякие ламентации по сему поводу. Но сам никаких особенных чувств в этой связи не испытал. Даже горечи. Этот поезд у меня давно уехал.

То, что происходит между россиянами и украинцами последние четыре года, намного страшнее бронз-камней. Ну, сносят – и сносят. Их дело. Пусть украинцы живут как хотят, читают или не читают каких угодно авторов, лишь бы соотечественники-россияне перестали их терзать и убивать.

А что наши с ними дороги разошлись и обратно не сойдутся – это и так ясно.

В каком-то интервью я сказал, что Россия – последняя страна на свете, где я хотел бы оказаться. Так вот Украина – предпоследняя. Туда я тоже никогда не поеду, даже после того, как война закончится. Потому что смотреть украинцам в глаза после случившегося я не смогу, невзирая на все мои антивоенные декларации, в общем-то, бесполезное сотрясание воздуха.

И вообще. Давайте переживать не из-за того, какие памятники сейчас сносят в другой стране, а по поводу того, какие памятники сейчас возводят в России.

Борис Акунин, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко