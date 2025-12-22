Этот поезд ушел Борис Акунин

22.12.2025, 10:38

2,514

Борис Акунин

Дороги россиян и украинцев разошлись.

Прочитал, что в Киеве решили снести памятники Булгакову и Ахматовой, переименовать какие-то улицы, названные в честь деятелей российской культуры. Прочитал и всякие ламентации по сему поводу. Но сам никаких особенных чувств в этой связи не испытал. Даже горечи. Этот поезд у меня давно уехал.

То, что происходит между россиянами и украинцами последние четыре года, намного страшнее бронз-камней. Ну, сносят – и сносят. Их дело. Пусть украинцы живут как хотят, читают или не читают каких угодно авторов, лишь бы соотечественники-россияне перестали их терзать и убивать.

А что наши с ними дороги разошлись и обратно не сойдутся – это и так ясно.

В каком-то интервью я сказал, что Россия – последняя страна на свете, где я хотел бы оказаться. Так вот Украина – предпоследняя. Туда я тоже никогда не поеду, даже после того, как война закончится. Потому что смотреть украинцам в глаза после случившегося я не смогу, невзирая на все мои антивоенные декларации, в общем-то, бесполезное сотрясание воздуха.

И вообще. Давайте переживать не из-за того, какие памятники сейчас сносят в другой стране, а по поводу того, какие памятники сейчас возводят в России.

Борис Акунин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com