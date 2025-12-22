В Гомельской области чаще сносят коровники, чем строят 22.12.2025, 10:48

На это тратят сотни тысяч долларов.

В Гомельской области время от времени с помпой открывают фермы, но умалчивают о том, что в регионе гораздо чаще, чем строят новые, сносят старые коровники. И не говорят, сколько на это приходится тратить денег из бюджета.

«Флагшток» собрал несколько примеров лишь за последний месяц — по опубликованным тендерам на выполнение работ по сносу строений. В деревне Судовица Светлогорского района ликвидируют сразу три коровника — один на 200 голов и два на 100 голов.

На работы по сносу меньший строений выделили 193 тыс. 188 рублей и 212 тыс. 691 руб, а ликвидация сарая на 200 голов обойдется в 238 тыс. 153 руб. Итого — более 644 тыс. руб. или свыше 218 тыс. долларов.

Ферма в Судовице принадлежит госпредприятию КСУП «Золак-Агро». Как узнал Флагшток, оно стало банкротом. Еще в 2019 году животноводческий комплекс хозяйства состоял из более 6 тыс. голов, ежедневно на фермах надаивалось около 20 тонн молока.

В последнее время ферма в Судовицах не упоминалась в местных госресурсах, а с 2022 года имущество КСУП «Золак-Агро» стали выставлять на аукционах как арестованное за долги.

Сейчас назначены очередные аукционы по распродаже техники предприятия — вся она в полуразобранном нерабочем состоянии.

Другие последние примеры — снос коровников в деревне Подгалье Ельского района (КСУП «Скороднянский») за 228 тыс. 136 руб., в деревне Щедрин Жлобинского района (ОАО «Щедринское») за 181 тыс. 361 руб., Полесском сельсовете Чечерского района (ОАО «Полесье») за 148 тыс. 085 руб.

