22 декабря 2025, понедельник
В Беларуси появились изменения по больничным и пенсиям

  • 22.12.2025, 11:30
Кого они затронут?

Совмин принял изменения по государственному социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Новшества касаются в том числе больничных и уплаты взносов в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН), заметило «Зеркало».

Как сообщает «правительство», среди прочего вводят изменения в схему расчета больничных для тех, кто самостоятельно уплачивает обязательные страховые взносы.

«Также предусматривается уточнение порядка уплаты плательщиками обязательных страховых взносов, не принятых к зачету расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также сроков возврата получателями излишне выплаченных сумм пособий», — уточняют в совмине.

Молодым работникам, которые проходят обучение в дневной форме, намерены предоставлять минимальный больничный. Его будут рассчитывать из минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 726 рублей (а с 1 января будет 858 рублей).

«Предусмотрена также оптимизация предоставления сведений в ФСЗН от работодателей при приеме и увольнении работников, увеличение срока представления сведений по форме ПУ-2 (специальная отчетность. — Прим. ред.)», — сообщают в правительстве.

Также совмин установит схему, по которой будут принимать на учет в ФСЗН некоторых работодателей для уплаты взносов. Речь о филиалах иностранных компаний, нотариусах, адвокатах, а также о тех, кто самостоятельно уплачивает обязательные страховые взносы (занимается личным подсобным хозяйством, работает медиатором или третейским судьей).

Такое решение приняли «в связи с появлением новых форм осуществления деятельности и категорий плательщиков взносов».

