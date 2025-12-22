В Беларуси появились изменения по больничным и пенсиям

В Беларуси появились изменения по больничным и пенсиям1
- 22.12.2025, 11:30
- 2,190
Кого они затронут?
Совмин принял изменения по государственному социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Новшества касаются в том числе больничных и уплаты взносов в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН), заметило «Зеркало».
Как сообщает «правительство», среди прочего вводят изменения в схему расчета больничных для тех, кто самостоятельно уплачивает обязательные страховые взносы.
«Также предусматривается уточнение порядка уплаты плательщиками обязательных страховых взносов, не принятых к зачету расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, а также сроков возврата получателями излишне выплаченных сумм пособий», — уточняют в совмине.
Молодым работникам, которые проходят обучение в дневной форме, намерены предоставлять минимальный больничный. Его будут рассчитывать из минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 726 рублей (а с 1 января будет 858 рублей).
«Предусмотрена также оптимизация предоставления сведений в ФСЗН от работодателей при приеме и увольнении работников, увеличение срока представления сведений по форме ПУ-2 (специальная отчетность. — Прим. ред.)», — сообщают в правительстве.
Также совмин установит схему, по которой будут принимать на учет в ФСЗН некоторых работодателей для уплаты взносов. Речь о филиалах иностранных компаний, нотариусах, адвокатах, а также о тех, кто самостоятельно уплачивает обязательные страховые взносы (занимается личным подсобным хозяйством, работает медиатором или третейским судьей).
Такое решение приняли «в связи с появлением новых форм осуществления деятельности и категорий плательщиков взносов».