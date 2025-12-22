«Это исторический шаг Германии» 22.12.2025, 11:35

Анна Кравченко

Глава представительства «Фонда Науманна» рассказала, готов ли Берлин брать на себя ответственность в регионе.

Как изменилась помощь Германии Украине? Готов ли Берлин стать ведущей силой в Европе? Может ли свободная Беларусь расчитывать на помощь Германии?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала руководитель представительства «Фонда Фридриха Науманна за Свободу» в Украине и Беларуси Анна Кравченко.

— Германия стала одной из главных движущих сил в поддержке Украины. Как за годы войны изменилась позиция Берлина? Как она трансформировалась?

— Позиция Германии претерпела фундаментальную трансформацию. В начале полномасштабной войны, под влиянием исторических ограничений, энергетической зависимости от России и ориентации на дипломатическое урегулирование Берлин действовал осторожно, несмотря на провозглашенной тогдашним канцлером Олафом Шольцем «смену эпох» (Zeitenwende). Печальным символом этого подхода стала поставка 5000 шлемов в Украину в качестве первоначальной военной помощи, что подпортило репутацию Германии на международной арене, и в Украине особенно. Однако со временем Германия перешла от логики «сдерживания эскалации» к логике стратегической ответственности.

Это особенно ясно проявилось на встрече по Украине в Берлине 14-15 декабря. Германия выступила не просто как участник и принимающая сторона, а как один из политических и организационных центров европейской поддержки Украины. Основные итоги встречи, особенно предложении об отправке европейского миротворческого контингента в Украину демонстрируют, что поддержка Украины — это не временная мера, а элемент европейской безопасности. Учитывая исторически укоренившийся в Германии пацифизм, предложение об отправке контингента в Украину — довольно серьезный шаг со стороны канцлера Мерца.

В последние четыре года Германия эволюционировала от «сомневающегося партнера» к стране, осознающей, что без ее активной роли европейская политика в отношении Украины просто не работает. На данный момент Берлин — сильнейший союзник Киева и главный источник военной и финансовой помощи для Украины.

— США все больше сокращают свое присутствие на европейском континенте, уходя в изоляционизм. Европе придется быть более активной. Готовы ли в Германии, ведущей стране ЕС, к более решительной роли?

— Политически — думаю да, институционально и в плане принятия этой роли общественностью — еще не полностью. В Берлине все четче понимают, что прежняя модель, при которой США гарантируют безопасность Европы, больше не является надежной. Это осознание стало особенно острым на фоне неопределенности американской внутренней политики. Речь Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 повергло Германию, да и Европу, в ступор. Последующие шаги администрации Трампа скорее встряхнули европейских лидеров.

Пришло осознание, что надеяться на поддержку США в случае дальнейшей военной эскалации на европейском континенте — рисковое дело, и пора брать ответственность в свои руки.

Берлинская встреча по Украине показала: Германия готова брать на себя координирующую роль, но старается делать это в многостороннем формате — через ЕС, НАТО и «коалицию желающих». Германия избегает образа единоличного лидера, предпочитая выступать модератором европейского консенсуса. Говоря о консенсусе — его, как такого, в Европе тоже нет. О чем нам показал саммит ЕС 18 декабря, на котором лидеры Евросоюза еле-еле смогли договориться о дальнейшем финансировании Украины через использование замороженных российских активов.

— В этом году Германия развернула в Литве постоянную бригаду Бундесвера. В немецкой армии начались серьезные реформы, а военный концерн Rheinmetall стал главным игроком на рынке вооружений. Германия становится ведущей военной силой Европы?

— Германия движется в этом направлении, но пока не стала ведущей военной силой Европы в полном смысле слова. Развертывание постоянной бригады в Литве — исторический шаг: впервые со времен Холодной войны Германия размещает крупное постоянное соединение на восточном фланге НАТО. Это не символ, а стратегическое обязательство.

Реформы Бундесвера, рост оборонного бюджета и усиление оборонной промышленности, в том числе миллиардные заказы у Rheinmetall, указывают на долгосрочный разворот. Однако Германия все еще сталкивается с проблемами: бюрократия, нехватка личного состава, медленные закупочные процедуры.

Начало положено, но процесс реформирования Бундесвера, в том числе вопрос воинского призыва (воинская обязанность была приостановлена в 2011 году), займет много времени, которого у Германии, возможно, уже не будет.

— Администрация Дональда Трампа пошла на диалог с режимом Александр Лукашенко. Взамен на освобождение политзаключенных Вашингтон постепенно снимает санкции. Будет ли меняться позиция Берлина по отношению к белорусскому режиму?

— Позиция Германии вряд ли изменится принципиально. Берлин традиционно придерживается более ценностного и институционального подхода, чем Вашингтон. Даже если США идут на тактические сделки, Германия будет ориентироваться на позицию ЕС в целом.

Для Берлина ключевыми остаются три критерия: прекращение репрессий, реальное освобождение всех политзаключенных и прекращение соучастия Беларуси в российской агрессии против Украины. Скорее всего, Германия будет поддерживать ограниченные гуманитарные контакты, не признавая политической легитимности режима.

— Какой вы видите роль Германии в поддержке демократических изменений в Беларуси, когда появится такая возможность?

— Германия может сыграть одну из ключевых ролей как гарант устойчивости демократического перехода. Это включает поддержку независимых медиа и гражданского общества, экспертную помощь в реформах, восстановление местного самоуправления и интеграцию демократической Беларуси в европейские структуры.

Опыт работы Германии с Центральной и Восточной Европой, а также с Украиной, делает ее особенно ценным партнером. Важно, что Берлин мыслит не в логике быстрой смены власти, а в логике долгосрочного институционального строительства.

Когда окно возможностей откроется, Германия, вероятно, станет одним из главных адвокатов демократической Беларуси в ЕС — так же, как сегодня она является одним из ключевых защитников Украины.

